AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel'in sağ olarak bulunması ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmalara katılan tüm ekibe ve gönüllülere teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel'in sağ olarak bulunmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edildiğini anımsatan Bakan Yerlikaya, çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçların katıldığı ve drone’larla alan araması yapıldığını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1897580533183373596

"24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15’te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor" diyen Bakan Yerlikaya, "Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.