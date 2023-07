İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 evin yandığını ve 4 aracın hasar gördüğünü belirterek yangına neden olan 2 kişinin yakalandığını söyledi.

Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yetkililerden yangın ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Bakan Yumaklı ve Bakan Yerlikaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Can kaybımız ve yaralımız yok”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, “Şükürler olsun ki şu an itibarıyla valilerimizden güvenlik birimlerimizle yapmış olduğumuz değerlendirmelerde can kaybımız yok, yaralımız yok. Bu bizim tesellimiz, Belen’le ilgili burada yangın ihbarı geldiği andan itibaren gerek Tarım Orman Bakanlığımız, bizzat bakanımız merkezinden anbean takip etti. Coğrafya olarak güçlü rüzgarlar alıyor burası. Dolayısıyla yangının büyümemesi için çok büyük bir gayret gösterildi. Gelirken uçaktan da izledik. Ama zaten SİHA görüntülerinden anbean hep izlenildi. İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda sönmesini murat ediyoruz. Bu yönde büyük bir gayret gösteriliyor şunu söylemem gerekiyor; Müftüler Mahallemiz Solukoluk ve Bellidere’de, buradaki yaşayan hemşehrilerimize süratli valiliğimiz güvenlik birimlerimizle beraber riskli olan hanelerden başlamak üzere tahliye edildi. Mükemmel bir iletişim kuruldu, hemşehrilerimizle beraber çok azı hariç hariç tamamı tahliye edildi. Ama üzüntüyle şunu söylememiz lazım. Yanan 7 evimiz var, dört araçta da hasar var. Bunlarla da ilgili AFAD, çalışmalara yarın sabahtan itibaren başlayacak” dedi.

Evinin bahçesindeki sazlığı yakmak isterken ormanı yaktı

Yangına evinin bahçesindeki sazlıkları yakmak isteyen 2 şahsın neden olduğunu açıklayan Bakan Yerlikaya, “Bunu merak ettiğinizi biliyorum. Biz de bu yangının sebebinin nereden kaynaklandığıyla ilgili jandarmamız başından beri titizlikle çalıştı. Elindeki bilgiler görgü tanıkları ışığında Soğukoluk Mahallemiz, Armutçuk mevkinde iki kişi, bir evde bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmadan sonra bir ateş yakıyorlar. Maalesef bunu kontrol edemiyorlar. Dolayısıyla bu ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Adli soruşturma başlatıldı ve bu arkadaşlar hakkında, bu vatandaşlar hakkında da şu anda yakalama kararı verildi ve yakalandı” ifadelerini kullandı.

Çanakkale ve Mersin’de de yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, “Arkadaşlar Çanakkale Merkez Kızılkeçili Köyü’nde de az önce kıymetli bakanım da ifade etti, 16.27’de orman yangını başladı. Biz yine tedbir amaçlı Kemerköy mevkiindeki yaşayan vatandaşlarımızı tedbir amaçlı oradan boşalttık. Valilik müracaat eden tüm vatandaşlarımızı misafir ediyor yurdumuzda. Hemen akabinde bir on, on beş dakika sonra Mersin Gülnar Kavakoğlu Mahallemizde orman yangını çıktı. 25 konut burada tahliye edildi, tedbir amaçlı. Maalesef beş ev yandı. Orada da aynı burada olduğu gibi valiliğimiz, orman bölgemiz, yine keza Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD Başkanlığımız ve tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde. Yangının olumsuz tesirini bir an önce gidermeye yönelik gayretle gösteriyor. Son söz, Çanakkale ve Mersin Gülnar’da da yangına sebebiyet vermeyle ilgili neyse o konu jandarmamız, tıpkı burada başardı gibi orada da bunu aydınlatma noktasında titizlikle çalışıyor. Gelişmelerden yine kamuoyuna bilgi arz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangına müdahaleye giden arazözle, 1 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 bebeğin yaşamını yitirdiğini söyledi.