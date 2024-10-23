İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan’daki tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin, “Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.