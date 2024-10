İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ’da gerçekleştirilen "Türkiye’nin Huzuru" asayiş toplantısına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Bakan Yerlikaya, suç oranlarında genel bir düşüş olduğunu belirtirken, ruhsatsız silah taşımanın cezasını caydırıcı hale getirecek yeni bir tasarı üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yılın ilk 9 ayına kıyasla yüzde 4, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 30 oranında düşüş olduğunu belirtti. Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen suçlardan Türkiye genelinde yılın ilk 9 ayını geçen yıla kıyasladığımız zaman 10 önemli suçta yüzde 4, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yaklaşık yüzde 30 oranında olayda düşüş var. Örnek verelim mi? Konut dokunulmazlığı ihlalinde yüzde 22, kasten öldürmede yüzde 11, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 10, cinsel taciz yüzde 8, çocuğun cinsel istismarı yüzde 5, kasten yaralama yüzde 2 buçuk, cinsel saldırı yüzde 1,8 olay sayısı azalmıştır. Bunların ortalaması yüzde 4 civarında. Yine bu kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılması yüzde 96, yüzde 98’e çıkmıştır. Mal varlığına karşı 9 önemli suçta yüzde 30 düşüş olduğunu söylemiştik olay sayısında. Bakınız oto hırsızlık yüzde 60, kap kaç yüzde 58, yankesicilik yüzde 54, motosiklet hırsızlığı yüzde 53, oto hırsızlığı yüzde 49, evden hırsızlık yüzde 47, iş yerinde ya da kurumdan hırsızlık yüzde 38, gasp yüzde 27 ve dolandırıcılık gibi saha ortamlarında da özellikle halkımıza karşı ciddi bir tehdit oluşturan bu suç yüzde 5 oranında düşmüştür" dedi.

Yerlikaya, suç oranlarındaki bu düşüşün asayişle ilgili olumsuz söylemleri gerçek dışı kıldığını belirterek, "Beş hırsızlık türünden, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan yapılan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığında, geçen seneye nispetle 9 ayda bu yıl yüzde 48 düşüş var hırsızlıkta. Bu istatistikler ortadayken rakamlar bunu gösterirken şiddetin çoğaldığı, asayişle ilgili sıkıntının arttığı gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen negatif algı çalışması yapıldığını söylemek istiyorum. Bizim yaptığımız araştırmada bu yılın Eylül, Ekim ayında konvansiyonel medyada yer alan şiddet ve asayiş görüntülerini, haberlerini geçen yılın aynı dönemine oranla on kat fazla artarak, medyada haber ve görüntü olarak verildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz gerçekleri söylemeye ısrarla ve samimiyetle, aziz vatandaşlarımıza bunları söylemeye devam edeceğiz. Ve İçişleri ailesi olarak Türkiye’nin huzuru için çalışan kahraman polisim, jandarmam, sahil güvenliğimize haksızlık yapılmasına da müsaade etmiyoruz. Onlar yedi yirmi dört cansiparane kara vatanda, deniz vatanda, siber vatanda vatandaşlarımızın, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için çalışıyorlar, çalışmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Boş algı çalışmaları doğruyu hiçbir şekilde yansıtmaz" diye konuştu.

Yerlikaya, Tekirdağ özelinde de suç oranlarının düştüğünü ve Tekirdağ’ın bu konuda önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı. Yerlikaya, "Az önce Türkiye genelinde kişilere karşı suçlarda yaklaşık yüzde 4 sayısı düştü dedik ya bu oran Tekirdağ’da yüzde 13,6. Yakalama yani aydınlatma oranı Türkiye ortalamasıyla aynı, yani yüzde 98. Burada önemli bir başarı söz konusu, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yine mal varlığına karşı işlenen suçlarda Tekirdağ olay sayısını düşürmede, Türkiye ortalamasının az gerisinde yüzde 26. Türkiye ortalaması biliyorsunuz yüzde 30 ama aydınlatma oranında yüzde 82,4 olduğunu söylememiz gerekiyor. İçişleri Bakanlığı olarak bizim basitçe üç önemli görevimiz var. Suç olaylarını önlemek, önleyici hizmetimiz, ikincisi yakalamak, üçüncüsü adalete teslim etmek. Şimdi hem suç olaylarını düşürmeyle, önlemeyle ilgili rakamlarımızı hem Türkiye hem Tekirdağlı olarak paylaştım ve aynı zamanda da bunların yakalanma oranlarını da verdik. Ama şimdi başka bir şey söylüyorum. Adalete teslim etmeyle ilgili Tekirdağ’da 1 Ocak - 30 Eylül yani yılın ilk 9 ayında toplam 2236 hapis yakalaması yaptık, bunun 84’ünü emniyet 952’sini jandarmamız yaptı. Sadece 402 hırsız, sadece yağmadan, gasptan 74, cinsel suçtan 58, dolandırıcılıktan 157, narkotikten 296 yani toplamda 2236 hapis yakalamayı gerçekleştirdiler. Şu anda sisteme ilk düşen, bu hapis yakalamada Türkiye’nin en yüksek oranını gördük burada, yüzde 87" dedi.

Ruhsatsız silah taşımayla ilgili cezaların caydırıcı hale getirilmesi için hazırladıkları kanun tasarısına da değinen Yerlikaya, "Ruhsatsız silahlarla mücadelemiz her fırsatta kamuoyuyla paylaşılıyor. 969 silah yakalandı. Tabanca, kuru sıkı, tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu olmak üzere 1180 kişiye işlem yapıldı. Yakın zaman içerisinde İçişleri Bakanlığımız Gazi Meclisimize bir torba kanun tasarısını arz edecek; o tasarının içerisinde ruhsatsız silah taşımayla ilgili cezanın caydırıcılığıyla ilgili bir tasarımımız var. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Organize suçlar yani şehir eşkıyalarıyla ilgili Tekirdağ Emniyetimizin ve Jandarmamızın 31 operasyon yaptığını, 215 gözaltı, 66 tutuklu, 47 adli kontrol kararı olduğunu söylememiz gerekiyor. 11 organize suç örgütünün de çökertildiğini ve adalete teslim edildiğini ifade etmemiz gerekiyor. Terörle ilgili PKK, KCK’yla ilgili yine 54 operasyon yapıldığı, 80 gözaltı, 13 tutuklu, 28 adli kontrol kararı olduğunu, 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade etmek istiyoruz. FETÖ’yle ilgili 21 operasyon, 15 tutuklu, 25 adli kontrol, DEAŞ’la ilgili 16 operasyon, 2 tutuklu, 9 adli kontrol, sol terör örgütleriyle ilgili 6 operasyon, 7 gözaltı, 5 adli kontrol kararı verildiğini ifade etmek istiyoruz" dedi.

Uyuşturucuyla ve düzensiz göçle mücadele konularında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuyla ilgili, zehir tacirleriyle ilgili 1 Ocak 30 Eylül arasında narkotik verileri kilogram cinsinden ifade edecek olursa yani esrar, skank, eroin, kokain, afyon, bonzai, metamfetamin olarak yani kilogram bazlı olanlardan toplam 96 kilogram yılın ilk 9 ayında. Adet cinsinden olan sentetik ecza 218 bin 265 adet, 2639 kök ele geçirilmiş ve yapılan 600 operasyonda 3487 gözaltı, 439 tutuklu, 202 adli kontrol kararı verildiğini de hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz 4 Haziran 2023’ten itibaren tüm şehirlerimizde düzensiz göçle düzenli, kesintisiz, azim ve kararlılıkla mücadele ettiğimizi bütün hemşerilerimiz biliyor. Tekirdağ’da yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 19 bin 396, 12 bin 162 geçici koruma yani Suriyeliler, 6501 ikamet izni, 733 uluslararası koruma. Biz düzensiz göçle ilgili bu işte en çok odaklandığımız neydi? Göçmen kaçakçılığı organizatörleri. 106 operasyon yaptık onlara. 38 tutuklu ve 32 adli kontrol kararını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. 9 ayda 346 organizatör gözaltına alındı. Yine 9 ayda Tekirdağ’da toplam yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2 bin 836. Bu rakamları, devletin verdiği resmi rakamları sizlerle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak her konuda kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, "Her şeyden önce şunu çok net ifade etmek istiyorum. Bizim işimiz, mesleğimiz, bu ülkenin huzuru ve güvenliğini sağlamak. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurunu, can güvenliğini sağlamak bizim en asli görevimiz. Bu konuda en ufak bir geri adım atmayacağız" dedi.