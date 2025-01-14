İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çorum'da dün gece meydana gelen ve üç kişinin yaralandığı trafik kazasında bir kamyonun olay yerinde güvenlik önlemi alan polis memuruna çarpmasıyla ilgili son durum bilgisi paylaştı.ANKARA (İGFA) - Çorum’da 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından yolda güvenlik önlemi alan polis memuruna kamyon çarptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Erdal Baydar'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1879086074649100792

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polisimiz, jandarmamız, ülkemizin güvenliğinin yanı sıra, en zor şartlarda trafik güvenliğini sağlamak için de fedakarca görev yapıyor. İşte böylesi bir anda Çorum Alaca Bölge Trafik Ekipler Amirliğinde görevli polis memurumuz Erdal Baydar, yaralamalı trafik kazasına müdahale ederken maalesef kendisine bir araç çarptı. Bilinci açık olan Kahraman polisimizin tedavisi devam ediyor. Allah’tan Erdal kardeşimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız onunla" ifadelerini kullandı.