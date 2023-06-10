İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman’a yaptığı ziyaret sırasında kalıcı deprem konutlarını inceledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesinde ilk ziyaretini Adıyaman’a yaptı. Bakan Yerlikaya, Adıyaman Valiliğinde gerçekleştirdiği koordinasyon toplantısı ve açıklamaların ardından Beşpınar Marina’da gençlerle bir araya geldi. Burada etkinlikler yapan gençlerle bir süre zaman geçiren Bakan Yerlikaya, daha sonra Örenli Mahallesi’nde yer alan kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Örnek daireyi de gezen Bakan Yerlikaya, daha sonra kentten ayrılmak üzere Adıyaman Havalimanına geçti.