İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Ekim Perşembe günü İstanbul’da düzenlenen bir operasyonda açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru Adem Köş’ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis Memurumuz Adem Köş 3 Ekim Perşembe günü Tuzla’da düzenlenen bir operasyonda açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştı. Adem kardeşimi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Çok şükür doktorları durumunun iyiye gittiğini, bir müddet daha yoğun bakım ünitesinde kalacağını, planladıkları bir operasyon olmadığını söylediler. Rabbim Adem’imizi evladına, eşine, ailesine ve vatanımıza bağışladı. Kahraman mesai arkadaşıma acil şifalar diliyorum. Gece gündüz demeden canları pahasına görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Allah ayaklarıma taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.