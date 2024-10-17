Eskişehir’de katılmış olduğu toplantıda kentin asayişiyle ilgili istatistiksel verileri de paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta (Eskişehir’de) Türkiye’nin ortalamasından daha fazla bir başarı olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Eskişehir’e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Türkiye’nin Huzuru Eskişehir’ toplantısına katıldı. Programda emniyet ve jandarma yetkililerinden brifing alan Bakan Yerlikaya, asayişle ilgili önemli istatistiksel bilgileri basın toplantısında açıkladı. Konuşmasında Eskişehir’in huzurun şehri olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, mevcut kabine dönemindeki yapılan tespitleri sayılarıyla paylaştı.

"Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye’nin ortalamasından daha fazla bir başarı olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Asayişle ilgili kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısı Türkiye genelinde 3,6 altı azalmış ama Eskişehir’de 7,2 azalmış. İçişleri Bakanlığı olarak bizim 3 üç görevimiz var; suç olaylarını sayısını düşürerek önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmek. Bu noktada olay sayısı açısından kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye’nin ortalamasından daha fazla bir başarı olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Türkiye genelinde yüzde 97,7 olan aydınlatma oranı Eskişehir’de şimdilik 94,2, burada Türkiye ortalamasının altında ve zaten arkadaşlarımıza bu noktada gerekli talimatlar verildi. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta olay sayısında Eskişehir yine Türkiye ortalamasından fazla. Biz Türkiye genelinde yılbaşından bu yana geçen yılın ilk 9 ayıyla kıyasladığımız zaman Türkiye genelinde yüzde 29,2 azalttık, Eskişehir’de 35,9 azaltıldı. Burada da Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı söz konusu ve aydınlatmayla ilgili de Türkiye ortalamasının az üzerinde, yani yüzde 82,6 bir başarı görüyoruz" dedi.

"Kişi ve mallara karşı işlenen suçlarda ortalama yüzde 50’ye yakın bir düşüş olmuş"

Bakan Yerlikaya, konuşmasının devamında, "Kişi ve mallara karşı işlenen suçlarda evden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan yapılan hırsızlıklar, motosiklet hırsızlığı, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkla ilgili rakamlarda yine yılın ilk 9 ayını bir önceki 9 ayla kıyasladığımız zaman otoban hırsızlık yüzde 75, motosiklet hırsızlığı yüzde 67, evden hırsızlık yüzde 65, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 34, oto hırsızlığı da yüzde 29,9, yani ortalama yüzde 50’ye yakın bir düşüş olmuş. 2023’ün ilk 9 ayında eğer 2 hırsızlık varsa bu 5 hırsızlık türü olarak bu sene arkadaşlarımız onu 1’e indirmiş. Daha iyi olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

"Eskişehir’de 4 Haziran 2023’ten bugüne kadar 7 organize suç örgütü çökertildi"

Vatandaşların önleyici ve trafikle ilgili devriye ekip sayılarını çok daha fazla sayıda göreceklerine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Hapis yakalamalarla ilgili yine yılın ilk 9 ayında bin 929 kişiyi verilen kararı gereği almışız, götürmüşüz ve adalete teslim etmişiz. 331 hırsız, 53 cinsel suçtan, 173 narkotik suçlardan ve 201 siber suçlardan hakkında hapis yakalama verilen kişileri almışız ve götürüp cezaevine teslim etmişiz. Şu anda arkadaşlarımız bununla ilgili tüm Türkiye’deki emniyet ve jandarmayla aynı hassasiyetle çalışıyorlar. Yılbaşından 30 Eylül’e kadar toplam kilogram bazlı 25 kilo, adet olarak 115 bin adet, kök olarak 359 kırsalda ve şehirde emniyet ve jandarmalar tarafından ele geçirilmiş. 19 operasyon yapılıp, toplamda 297 tutuklu, 37 adli kontrol verilmiş. Her ilde olduğu gibi organize suç örgütleriyle de ilgili valimizin, güvenlik birimlerimizin, başsavcımızın, adliyemizin gerçekten büyük bir uyum içerisinde gayretlerini görüyoruz. Eskişehir’de 4 Haziran 2023’ten bugüne kadar 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, adalete teslim edildiğini, 49 tutuklu ve 24 adli kontrol olduğunu buradan paylaşmak istiyoruz."