İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu Kabine dönemimizde bin 425 teröristi etkisiz hale getirdik, 830 organize suç örgütünü çökerttik, 54 binden fazla zehir tacirini tutuklattık. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını 116 bin azalttık, hırsızlık yarı yarıya azaldı, Asayiş suçları azalırken, aydınlatma oranlarımızı yükselttik” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı Kongresine katıldı. Kapalı spor salonunda gerçekleşen kongrede konuşan Yerlikaya, AK Parti’nin her kongreden güçlenerek çıktığını ifade etti.

Dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attıklarını söyleyen Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle biz, ’14 Ağustos 2001’de, o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Ve dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya, hep birlikte imza attık. Neydi o başarı? Kurulduktan 1 yıl sonra iktidara gelmemiz ve 22 yıldır girdiğimiz her seçimden güçlenerek çıkmamız. Halkımızın teveccühü hamd olsun her daim ’Recep Tayyip Erdoğan’ dedi, ’AK Parti’ dedi. Çünkü AK Parti’miz maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşün adıdır. Türkiye’nin gücüne güç katan, hayalleri gerçeğe dönüştüren dava hareketinin ta kendisidir. Umudun adıdır AK Parti, icraatın adıdır, geleceğin adıdır. Ve sevgili kardeşlerim işte bu kutlu dava, sizlerin omuzlarında yükselmiştir, sizlerin omuzlarında yükselmeye de devam edecektir. Milletimizin bağrından doğan, bu büyük davanın neferleri olarak, ilk günkü inançla, ilk günkü azimle ’Büyük ve Güçlü Türkiye’ ideali yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. ’Türkiye Yüzyılı’ hedefimize, milletimizle birlikte, omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Çünkü ne diyoruz, sadece sandıklarda kazanan değil, gönüllerde de galip gelen bir dava hareketidir AK Parti. Çelikten iradenin, bitmek bilmeyen sevdanın adıdır. AK Parti, istikrar demektir. AK Parti, huzur demektir. AK Parti, güven demektir. AK Parti, demokrasi demektir” dedi.

“Kimse bu birliği, bu dirliği bozmaya cesaret edemez”

Türkiye’nin Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Kırklareli, kardeşliğimizin, birliğimizin ve dirliğimizin timsalidir. Kimse bu birliği, bu dirliği bozmaya cesaret edemez. Bizim vatanımız Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır. AK Parti’miz işte bu birlik ve beraberlikten aldığı güçle, Türkiye’nin her bir karışında izler bırakan, eserler ortaya koyan, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışan kalkınma hareketidir. Şöyle bir hatırlayalım, milletçe ne badireler atlattık. Ne darbeler, ne muhtıralarla karşılaştık. 28 Şubat’ta temiz duygularla inancını yaşayan vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü baskı altına almaya çalıştılar. İşte tam o günlerde Türkiye’nin karanlık günlerine son verecek bir lider çıktı. Kimdi o? Evet, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, milletin umudu oldu, mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş oldu, her adımda halkıyla birlikte yürüdü. ’Dünya beşten büyüktür’ diyerek, haksızlıklar karşısında dimdik durdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, mazlumların yanında zalimlerin karşısında durduk, durmaya da devam ediyoruz. Buna Gazze şahittir, buna Şam, Halep, Hama şahittir, buna Sednaya Hapishanesi’nde yıllarca işkencelere maruz kalan kardeşlerimiz şahittir. Bizim için sınırlar hiçbir zaman etrafı çitlerle çevrili, duvarlarla örülü, salt fiziki bir coğrafyadan ibaret olmadı. Yüreğimizin sınırları, fiziksel sınırları hep aştı. Bizim sınırlarımız insanlığın ortak paydasında, vicdanlarda şekillendi. Merhametle, adaletle, hoşgörüyle yol aldık. Nerede bir mazlum, nerede bir yardım eli bekleyen varsa orada hep Türkiye vardı” diye konuştu.

“Suriyeli kardeşlerimiz devrik Esed’in zulmünden kaçarken, kapılarımızı ve gönüllerimizi açtık”

Irkçılık ve ayrımcılık yapanlardan olmadıklarını anlatan Yerlikaya, “Suriyeli kardeşlerimiz devrik Esed’in zulmünden kaçarken, kapılarımızı ve gönüllerimizi açtık. Bizi eleştirenler oldu. Ayrımcılık yapanlar, ırkçılık yapanlar oldu. Yabancı düşmanlığı yapanlar, ötekileştirenler oldu. Oy devşirmek için küçük hesaplar peşinde koştular. Sandılar ki milletimizin binlerce yıllık değerlerini, kardeşlik ve dayanışma duygusunu yok edebilecekler. Sandılar ki tarihi, dini ve kültürel bağlarımızı kolayca silip atabilecekler ama yanıldılar. Peki biz ne yaptık medeniyet değerlimizden asla taviz vermedik, köklü medeniyetimizin mirasına sahip çıktık. Suriye’de yaşanan insanlık dramında, karşı karşıya kaldığımız insanlık sınavını hamd olsun başarıyla geçtik. Bugün Suriye’de rejim çöktü, Esed kaçtı. Suriyeli kardeşlerimiz artık özgürlüğüne kavuştu. Yıllarca süren vatan hasretleri son buldu. Gönüllü geri dönüşler hızla artıyor. Biz de komşumuzdaki gelişmeleri yakından takip ederek, Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkelerine dönebilmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, hem Türkiye’ye hem de tüm mazlum coğrafyalara, cesaret vermeye ve umut olmaya devam ediyor. Biz de dava arkadaşları olarak, onun yolundan ilerliyoruz. Hep birlikte ’Durmak yok, yola devam’ diyoruz” şeklinde konuştu.

“Milli imkânlarla geliştirdiğimiz İHA’larımızla, SİHA’larımızla, HÜRKUŞ’umuzla dünya pazarında lider konuma yükseldik”

Türkiye’nin yerli ve milli teknolojileri yolunda gücüne güç kattıklarını belirten Yerlikaya, "AK Parti olarak Kırklareli’nin mert insanları gibi, milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Yaptığımız yatırımlarla kalkınmada dur durak bilmedik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda güçlü projelerle Türkiye’nin çehresini değiştirdik. Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisi yolunda gücümüze güç kattık. Savunma sanayimizde büyük atımlımlar yaptık. Milli imkânlarla geliştirdiğimiz İHA’larımızla, SİHA’larımızla, HÜRKUŞ’umuzla dünya pazarında lider konuma yükseldik. Artık kendi geleceğimizi kendimiz şekillendiriyor, hiç kimsenin ülkemizin yönünü, rotasını belirlemesine müsaade etmiyoruz. Şimdiye kadar aldığımız bütün kararlar ve uyguladığımız politikalarda bizden öncekiler gibi, ’Tek dişi kalmış canavarlar’ ne der diye bakmadık. Her zaman ’milletimiz ne der’ dedik, milletimize ’nasıl hesap veririz’ dedik. Milletimizin onurunu, vakarını birinci önceliğimiz yaptık. Milletimizin çıkarlarını, haklarını politikalarımızın merkezine koyduk" dedi.

Adaletin, kardeşliğin ve barışın yılmaz savunucusu olarak, bu yolda emin adımlarla ilerleyeceklerini söyleyen Yerlikaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, ’Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasete başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz.’ İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatıyız. Biz, aynı sofrada ekmeğini paylaşan, aynı toprağa emek veren, aynı göğe umutla bakan bir milletiz. Bu birlikteliği hiçbir güç bozamaz, hiçbir nifak tohumu bu toprağa tutunamaz. Türkiye Cumhuriyeti, herkesi kucaklayan, herkese eşit mesafede duran, her bir vatandaşını koruyan büyük bir çınardır. Kökleri geçmişin derinliklerinde, dalları geleceğin aydınlık ufuklarında uzanan bu çınar, hepimizin gölgesidir. Ve biz, bu çınarın altında hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Adaletin, kardeşliğin ve barışın yılmaz savunucusu olarak, bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bugün terör örgütlerinin inlerine giriyoruz, uyuşturucu baronlarının, organize suç şebekelerinin nefeslerini kesiyoruz, suçta kibirlenenlerin ensesine çöküyoruz”

Terörle, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle, suç odaklarıyla mücadelelerini sürdürdüklerini aktaran Yerlikaya, “Terörle, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle, suç odaklarıyla mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Bugün terör örgütlerinin inlerine giriyoruz, uyuşturucu baronlarının, organize suç şebekelerinin nefeslerini kesiyoruz, suçta kibirlenenlerin ensesine çöküyoruz, çökmeye de devam edeceğiz. Bu Kabine dönemimizde bin 425 teröristi etkisiz hale getirdik, 830 organize suç örgütünü çökerttik, 54 binden fazla zehir tacirini tutuklattık. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını 116 bin azalttık, hırsızlık yarı yarıya azaldı. Asayiş suçları azalırken, aydınlatma oranlarımızı yükselttik. Ama ne diyoruz biz durmayacağız, milletimizin en güçlü dayanağı olarak, Türkiye’nin yarınını şekillendiren kadrolar olarak, durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Yerlikaya’ya hediyeler sunuldu.

Öte yandan Bakan Yerlikaya, Vali Uğur Turan’ı makamında ziyaret ederek bilgi aldı.