İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri ile ilgili Batman'da basın açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya, 39 mülkiye müfettişinin 2 ayda bir belediyeleri denetleyeceğini ve mevzuata uymayanlara gereğinin yapılacağını açıkladı.ANKARA (İGFA)- Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri ile ilgili basın açıklamamızı gerçekleştiriyoruz.

????Batman #CanlıYayın ???????? https://t.co/HE0pChYi5N — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 13, 2025

MÜFETTİŞLER DURUM TESPİTİ YAPACAK

39 mülkiye baş müfettişini bugün 81 ile gönderdiklerini duyuran Bakan Yerlikaya, "Kendilerine 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehir, il ve özel idarelerin uygulamalarını yerine gidip, detaylı olarak inceleyecekler. Bu soruşturma değildir, durum tespiti yapılmasıdır" dedi.

Kurum ve kuruluşların bu zamana kadar ne yaptıklarını, ihmalleri varsa bu tür konuları tespit edeceklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Mevzuatın gerekli tedbirleri almasını isteyecekler. Uygulayıcılara rehberlik yapacağız. İki ayda bir 81 vilayetimizi müfettişlerimizi göndereceğiz. Müfettişlerimizin tespit ettiği konuları milletimizle şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Hiçbir çalışma yapılmamışsa önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız" diye konuştu.

Bazı belediyelerin sokak hayvanlarını toplayarak başka belediyelerin sınırlarını bıraktıklarına dair çok şikayetler de aldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Bunu tespit edersek idari soruşturma başlatacağız" dedi.

Bu arada Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısında ölen 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eslem Teker ile ilgili görevlendirilen Mülkiye Müfettişinin soruşturmayı tamamladıklarını anımsatan bakan Yerlikaya, "Baktım ki ihmal var soruşturma izni verdim. Sahipsiz hayvanların sonucu ölen yada yaralanan her bir insanımız için müfettiş gönderiyoruz, göndermeye de devam edeceğiz" dedi.