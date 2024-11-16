İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin artık darbelerle hizaya çekilen, terörle diz çöktürülen bir ülke olmadığını belirterek, "Enerji kaynaklarını çıkarabilen, yerli ve milli otomobilini, helikopterini, savaş uçağını, İHA’sını, SİHA’sını yapan büyük ve güçlü bir Türkiye var" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ziyareti kapsamında AK Parti Marmaris 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Kabinemiz döneminde 752 organize suç örgütünü çökerttik. 106 milyar lira değerinde malvarlığına el koyduk. Kırsalda ve şehirde teröre yönelik 55 bin 254 operasyon düzenledik ve 1324 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

"Ülkemizin refahı için bir yürüyüş başlattık"

Bakan Yerlikaya, AK Parti’nin 14 Ağustos 2001’de demokrasi ve adaleti ilke edinerek yola çıktığını hatırlatarak, "Ülkemizin refahı, huzuru ve geleceği için büyük bir yürüyüş başlattık. Bu dava, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin davasıdır. Fakirin, fukaranın, öğrencinin, işçinin ve Anadolu irfanının yanında durmanın davasıdır. Hamdolsun, her gün bir adım daha ileriye, büyük ve güçlü Türkiye’ye doğru yürüyoruz. Artık sadece yarının hesabını yapan bir Türkiye yok. Biz, istiklal, istikbal ve istikrarın yüzyılını inşa eden bir Türkiye vizyonuna sahibiz" dedi.

"Diz çöktürülen bir ülke değiliz"

Yerlikaya, Türkiye’nin artık darbelerle hizaya çekilen, terörle diz çöktürülen bir ülke olmadığını vurgulayarak, "Enerji kaynaklarını çıkarabilen, yerli ve milli otomobilini, helikopterini, savaş uçağını, İHA’sını, SİHA’sını yapan büyük ve güçlü bir Türkiye var. Bu davanın yükseldiği yer, milletimizin omuzlarıdır. Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, geçmişten gelen medeniyet ışığını yeni ufuklara taşımak, Anadolu’nun her köşesinde yazılan kahramanlık hikayelerinin, özgürlük ve bağımsızlık için yapılan fedakarlıkların mirasıdır" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, artık terör örgütlerine, organize suç örgütlerine ve suç odaklarına karşı taviz verilmediğini belirterek, “Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan hiçbir yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Hiç kimse, demokrasiyi ihanetlerine ve kalkışmalarına zırh olarak kullanmasın. İnsana merhamet etmeyen hiçbir yapıya da merhamet etmeyiz” dedi.

"Ülkede suç olayları azaldı"

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen suçlarda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 24 bin olayın azaldığını, olayların aydınlatma oranının ise yüzde 98’e çıktığını söyleyerek, "Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre 73 bin olay daha az gerçekleşti. Otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve evden hırsızlık oranlarında sırasıyla yüzde 60,4, yüzde 59,3, yüzde 54,9 ve yüzde 46,6 azalma sağlandı” diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak güvenlik ve huzuru sağlama adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ve bu hedef doğrultusunda organize suç örgütleri ve teröristlere karşı ciddi mücadele verdiklerini söyledi. “Kabine dönemimizde, 752 organize suç örgütünü çökerttik, 106 milyar liralık malvarlığına el koyduk. Kırsalda ve şehirde teröre karşı 55 bin 254 operasyon düzenledik ve 1324 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Türkiye’nin tarih boyunca kardeşlik, dayanışma ve birlikten güç aldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Türk, Kürt, Arap, Çerkes, Alevi-Sünni kim olursa olsun, farklı dillerde, kültürlerde olabiliriz; ama tek bayrak altında birleşmiş büyük ve güçlü bir milletiz. İşte bu birlik ve beraberlik ruhuna yönelik kimse bir tehdit oluşturmasın, çünkü buna karşı devletimizin demir yumruğu vardır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyük hedeflere ulaşma kararlılığıyla yoluna devam edeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme noktasında birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Marmarisliler ile omuz omuza, gönül gönüle yürümekten onur duyuyorum. Çocuklarımıza daha güzel bir Türkiye bırakmak için durmadan çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, ’Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Beraber olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.’ Türkiye’nin yarınlarına olan inancınız, bize güç veriyor. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Türkiye’mizin geleceği aydınlık olsun" şeklinde konuştu.