İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya, gözaltı sayısının ise 9’a yükseldiğini açıkladı. Yerlikaya, "Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz, uzman ekiplerimiz son taramalarını yapacaklar" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya’daki yangının çıktığı Grand Kartal Otel önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlgili kurumların ortak çalışmasıyla yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının da tamamlandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Arama ve tarama çalışmaları da az önce nihayete erdilirdi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah tekrarından korusun" dedi.

"45 cenaze ailelerine teslim edildi"

Yerlikaya, vefat eden 45 vatandaşın cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirterek, "Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili adli tıp kurumunda kimlik tespit, DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek" diye konuştu.

"Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara ilişkin ise Bakan Yerlikaya, "Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcımız ve 5 savcı arkadaşımız, onların belirlemiş olduğu bilirkişi yangın sebebi ve burada ihmal, kusur neyse bununla ilgili çalışmaları durmadan, duraksamadan yapıyorlar. Şu bilgiyi de sizlere vermek istiyorum. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Bu otelin ilk gününden bugüne kadar tüm süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Yapılması gereken, olması gereken yasal prosedür ile ilgili ne kusur, ne ihmal varsa bilin ki idari soruşturma sonucunda hakikat ortaya çıkacak. Bunu aziz milletimize hep birlikte paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"Adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar"

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bugün Bakanlar Kurulu’ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. Dediğimiz gibi, 85 milyon hepimizin yüreği dağlandı. Yasımız var ama bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar. Bunun da atını özellikle çizmek istiyorum."

"Yarın son kez tarama yapılacak"

Otelde yarın son kez tarama çalışmalarının yapılacağı bilgisini de veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz, uzman ekiplerimiz son taramalarını yapacaklar çünkü hava karardı. Dün gece 03.30’dan itibaren duraksamadan bu çalışmalar yapılıyor. Başta Bolu Valimiz olmak üzere, Bolu Başsavcımız, Bolu’daki tüm kamu kurum ve kuruluşlar Belediye de dahil olmak üzere, komşu vilayetlerden gelen ekipler ve AFAD’ın büyük tecrübesi, gerçekten sabır, sebatla çalışmasının da altını çizmek istiyorum. Her birine milletim adına teşekkür ediyorum. Bizi başsağlığı için uzaktan, yakından araya bütün dostlarımıza, kardeşlerimize de huzurlarınıza teşekkür diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük üzüntü, acı hissediyoruz. Bu vakte kadar burada olan, buradaki gayretleri sabırla milletimize aksettiren basın mensuplarına da teşekkür ediyorum" dedi.

"İdari tahkikatla ilgili en fazla 10 gün içinde bu işi bitiririz"

Bakan Yerlikaya, bir soru üzerine, "Buraya gelmeden Başsavcımız ile görüştük, 9 dedi. O rakamı sizinle paylaşıyorum. Detayı, Adalet Bakanlığımız ve veya Başsavcımız zamanı gelince açıklayacak. Bunun dışında daha önceki buna benzer acı yaşadığımız olaylarda olduğu gibi, idari tahkikatla ilgili en fazla 10 gün içinde bu işi bitiririz. İdari tahkikatla ilgili yapılan neticeyi kamuoyuyla paylaştığımız zaman sizin şu anda sormak istediğiniz, açıklığa kavuşturmak istediğiniz soruların tamamı yanıtını bulacak. Hep beraber yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa biz hukuk devletiyiz onun gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak" şeklinde yanıt verdi.