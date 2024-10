Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek yapımı devam eden İl Halk Kütüphanesi, Mimar Sinan Kent Müzesi ve Mutfak Sanatları Merkezi projelerine incelemelerde bulundu. Projeleri için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Bakan Yardımcısı Yazgı; “Memduh Başkan Her Zamanki Özelliğini Göstermiş, planlama ve uygulama dâhil olmak üzere en güzelini Kayserililerimize sunmuş” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde kütüphaneler şehri Kayseri’ye İl Halk Kütüphanesi projesi ile yeni bir kütüphane daha kazandırmaya hazırlanırken, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren Mimar Sinan Kent Müzesi ve Mutfak Sanatları Merkezi projelerinde de sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek devam eden projeleri yerinde inceledi. İlk olarak, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde yapımı devam eden 6 bin 100 metrekare kapalı alana sahip İl Halk Kütüphanesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Yazgı, Akar ve Çiçek, yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi aldı. Daha sonra, Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’ya, gezi aracı ile 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olma özelliğine sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni gezdirdi. Millet bahçesi gezisinin ardından Büyükkılıç, Yazgı ve Çiçek, 8 bloktan oluşan 6 bin 500 metrekare kapalı alanı ile hizmet verecek Mimar Sinan Kent Müzesi ve Mutfak Sanatları Merkezi çalışmalarını yerinde inceleyerek projelerde gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Mimar Sinan Kent Müzesi önünde açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, projelerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “1 milyon 260 bin metrekarelik böyle güzel bir millet bahçesinde hem kültürün hem sanatın hem eğlencenin her şeyin bir arada olduğu çok nadir, özel kurgulanmış bir alan. Gerçekten Memduh Başkan her zamanki özelliğini göstermiş, planlama ve uygulama dâhil olmak üzere en güzelini Kayserililerimize sunmuş. Şahsınızda teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza” diye konuştu. Kayseri için yapılabilecekleri masaya yatırdıklarını kaydeden Bakan Yardımcısı Yazgı, “Hem kent müzemizin inşaatını gezdik hem kütüphanemizi. Hızlı bir şekilde bu iki güzel yapıyı da hizmete alıp Kayseri halkımızın bu güzel yapıda güzel vakit geçirmeleri için belediyemizle birlikte bakanlık olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Kayseri için neler yapabileceğimizi, hem kültürünü hem turizmini daha iyi noktalara hangi projelerle götüreceğimizi masaya yatırdık. Misafirperverliği için değerli başkanım, değerli ağabeyim Memduh başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Bakan Yardımcısı Yazgı’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyoruz. Gerçekten bize, şehrimize olan her zamanki samimiyetiyle yardımcı olma anlayışından dolayı ayrıca minnet duyuyoruz. Değerli Bakanımıza da selam ve hürmetlerimizi iletmenizi bekliyoruz” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ziyareti ve incelemelerinde Başkan Büyükkılıç, Yazgı ve Akar’a Vali Çiçek’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.