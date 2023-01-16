Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Özderici ailesi işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en etraflı engelsiz yaşam hizmeti veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile KAYMEK Akademi Tesisleri’ne konuk oldu. Tesisler hakkında bilgi alan Yavuz, hizmetlere hayran kaldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Özderici ailesi işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en etraflı engelsiz yaşam hizmeti veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile KAYMEK Akademi Tesisleri’ne konuk oldu. Tesisler hakkında bilgi alan Yavuz, hizmetlere hayran kaldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle yatırım ve projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri Kayseri’nin yanı sıra Ankara’nın da ilgi ve takdirini topluyor.

Bir dizi ziyaret çerçevesinde Kayseri’de bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin aralarında yer aldığı tesis ve merkezleri gezdi.

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın yanı sıra İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun’un eşlik ettiği ziyarette belediye-hayırsever işbirliğinin en güzel örneklerinden olan ve Türkiye’deki en etraflı engelsiz yaşam merkezi olan tesis ile kadın, erkek, genç, yaşlı her gruptan vatandaşın kurs imkânından faydalandığı Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Akademi Tesisleri hakkında bilgiler alarak, yapılan hizmetleri öğrenen Bakan Yardımcısı Yavuz, tesislerin yapılmasında ve işletilmesinde katkısı olan herkesi tebrik etti ve destekçilere teşekkürlerini iletti.

Bakan Yardımcısı Yavuz, özel bireylerle kucaklaştı

Bakan Yardımcısı Yavuz, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaretinde merkezin ağırladığı özel bireylerle de bir araya gelerek mini konseri dinledi. Özel bireylerle kucaklaşan Yavuz, tesisteki hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ziyarette Yavuz’a, 8 bin 700 metrekare proje arsasında Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgiler verdi. Bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanının 3 bin 200 metrekareden oluştuğunu söyleyen Ayaydın, merkezde farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandığını, eğitim bloklarının, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldığını anlattı. Ayaydın, her bir eğitim bloğu içerisinde, bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer aldığını belirterek, proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim gruplarının yer aldığını söyledi. Ayaydın, ayrıca çevre düzenlenmesi çerçevesinde, her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonların da bulunduğunu ifade etti.

Çalışmaları ‘eşsiz hizmet’ şeklinde niteledi

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yanı sıra KAYMEK Akademi Tesisleri’nde de eğitim gören kursiyer kadın vatandaşlarla da buluşarak sohbet eden Bakan Yardımcısı Yavuz, gerçekleştirilen çalışmaları ‘eşsiz hizmet’ şeklinde niteleyerek, kentte böylesine hizmetlerin verilmesinin önemli ve isabetli olduğunu dile getirdi. Yavuz hayırsever şehri Kayseri’de böyle tesisleri sıklıkla gördüğünü ifade ederek, ziyareti esnasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.