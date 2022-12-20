DÜZCE (İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Çilimli’de kentsel dönüşümün yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Çilimli’de kentsel dönüşümün yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları da devam ediyor. Bu çerçevede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, beraberindeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgün ile GEDAŞ Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ile birlikte Çilimli’de temaslarda bulundu. Yıkım çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Bakan Yardımcısı Varank, aynı zamanda kentsel dönüşümün yapılacağı alanı da inceledi.

Varank ve beraberindeki heyete, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz’da eşlik etti.