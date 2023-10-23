Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti. Ziyarette Tarıkdaroğlu’na Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş refakat etti.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, Tarıkdaroğlu’na gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, Atatürk Üniversitesinin aile, toplum ve insanlığa faydalı çalışmalar yapabilmek için gece gündüz demeden çalıştığını aktardı.

Üniversitenin Erzurum ve bölge halkına hitaben tüm kurumlarla iş birliği içerisinde olduğuna değinen Rektör Çomaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde il müdürlüğü ile birçok iş birliğine imza attıklarını belirterek, bundan sonra da yapılacak her çalışmaya paydaş olmaktan ve ihtiyaç duyulan her alanda destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Zafer Tarıkdaroğlu, Atatürk Üniversitesinin çalışma ve projelerini yakından takip ettiğini belirterek, ülke yükseköğretimi ve kalkınmasına sağladığı katkıların değerinden bahsetti.

Kendisinin de Atatürk Üniversitesinden mezun olduğunu ve bununla daima gurur duyduğunu vurgulayan Tarıkdaroğlu, Türkiye çapında görev yapan birçok bürokrat, siyasetçinin yönetici ve iş insanının Atatürk Üniversitesinden mezun olduğunu, kurumun adeta nitelikli insan yetiştiren bir fabrika olduğunu söyledi.

Ziyaret, iyi niyet ve temennilerle sona erdi.