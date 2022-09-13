Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde güçlendirilme çalışmalarının tamamlandığı Osmaniye İlköğretim Okulu’nun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde güçlendirilme çalışmalarının tamamlandığı Osmaniye İlköğretim Okulu’nun açılışına katıldı.

Güçlendirilmesi yapılarak, depreme dayanıklı hale getirilen ilkokulun açılışına katılan Şensoy, burada öğrencilerin düzenlediği gösterileri izledi. Etkinlikte konuşan Şensoy, Akçakoca’da 5 okulun güçlendirme çalışması yapıldığını, 3’ünün bittiğini, birinin haftaya, diğerinin ise yakın zamanda biteceğini söyledi.

Tüm çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Şensoy, "Daha önce söz vermiştim. Okul tamamlanınca açılışa geleceğim diyordum. O sözümün tutmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yıl okullar kapandıktan sonra hazırlıklara başladık. Bu süreci çok yoğun bir şekilde geçirdik. Personel sorununu hallettik. 60 bin temizlik personelini 81 ilimize dağıttık. Çocuklarımız pırıl pırıl okullarına kavuşmuş oldu" dedi.

Konuşmasının ardından Şensoy, öğretmenlerle görüştükten sonra, sınıfları gezerek öğrencilere hediyeler verdi.