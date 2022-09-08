Düzenlediği programlar dahilinde Uşağa gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran Uşak Valisi Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ı makamlarında ziyaret etti. Vali Ergün’e yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Yardımcısı Duran sonrasında Valilik Şeref Defterini İmzaladı. Duran, ziyaretlerini Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile sürdürdü.

Toprak Sempozyumu konserleri devem ediyor

Toprak Sempozyumu konserleri devem ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Uşak’ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

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