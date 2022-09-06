Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret ederek il genelinde yürütülen çalışmalae hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret ederek il genelinde yürütülen çalışmalae hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Manisa’ya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Aşkar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz’in makamına geçerek bir süre sohbet etti. Ziyarette, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar’a İlimizde eğitim alanında 2022-2023 eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar, yapılan yatırımlar ve faaliyetlere ilişkin bilgi verilerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Yaşar Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Aşkar’a Manisa’ya özgü ürünler hediye etti.

Bakan Yardımcısı Aşkar’da Manisa’da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek Vali Karadeniz’e nazik misafirperverliği için teşekkür etti.