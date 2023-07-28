Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık, Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Şehir hastanelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, incelemelerin sağlık hizmetlerinin durumunu değerlendirmek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İncelemelerin ardından, İl Sağlık Müdürü Sertaş Eraslan, tamamlanan ve ihale aşamasında olan yatırımlar ile sağlık hizmetleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Vali Çelik ve milletvekilleri sunum eşliğinde detaylı bilgileri takip ederek, Kütahya’nın sağlık alanındaki güncel durumunu değerlendirdi.

Vali Ali Çelik, sunumun ardından Kütahya’daki sağlık altyapısının güçlendirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve daha iyi bir sağlık hizmeti sunulması konularında taleplerini dile getirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık, Vali Ali Çelik’in taleplerini dikkate alarak Kütahya’da sorunsuz sağlık hizmeti anlayışının gerçekleşmesi için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.

Kırbıyık’ın inceleme gezisine AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ta katıldı.