‘İl İl AB Buluşmaları’ programı çerçevesinde 19 Eylül’de Kayseri’ye gelecek olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kayseri Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye AB İlişkileri, Kayseri’de Uygulanan AB Projeleri ve Kayseri İçin AB Fırsatları konularında değerlendirmelerde bulunacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 19 Eylül Pazartesi günü Kayseri’ye gelecek.

Muğla’da "İşime bisiklet ile gidiyorum" etkinliği yapıldı

Muğla’da "İşime bisiklet ile gidiyorum" etkinliği yapıldı

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