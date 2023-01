Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri’de katıldığı Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri 3. Lansman Toplantısı’nda Türkiye’nin küresel üretim konusunda giderek katma değer üreten bir ülke haline geldiğini söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda düzenlenen Kayseri Model Fabrika Öğren-Dönüş Projeleri 3. Lansman Toplantısı'na, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, proje ortakları ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Kayseri'yi anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Kayseri'nin yükselen AR-GE ve inovasyon gücüne öncülük eden şehirlerden bir tanesinin olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Tarih boyunca ticaretin, müteşebbis ruhun başkentliğini yapmış olan bu şehirde sanayinin, AR-GE'nin, yeniliklerin, üretimin günden güne, yıldan yıla büyüyerek ve güçlenerek, yoluna devam ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet, büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün Kayseri'miz 4 bin 700'den fazla kayıtlı sanayi işletmesiyle 80 binden fazla istihdama ev sahipliği yapan 3 organize sanayisiyle ve şimdilik 2 teknoloji geliştirme bölgesiyle, 15 AR-GE, 2 tasarım bölgesiyle Türkiye'nin yükselen ARGE ve yenilikçi gücüne öncülük eden şehirlerimizden bir tanesidir. Türkiye'mizin üretim gücü yükseliyor. Türkiye'miz pek çok alanda özellikle pandemi sonrası dönemde küresel değer zincirlerinde konumunu güçlendiriyor. Bugün Türkiye ticari araç üretiminde Avrupa birincisi, beyaz eşya üretiminde Avrupa birincisi, dünya ikincisi, Güneş paneli üretiminde Avrupa birincisi, şimdilik dünya dördüncüsü bu sene sonunda inşallah dünya ikincisi olacak. Türkiye pek çok alanda küresel üretim zincirlerinde giderek daha fazla katma değer üreten bir ülke haline geliyor. İhracatımızı 250 milyar dolar eşiğinin üzerine çıkarmayı hep birlikte başardık. İnşallah daha gidecek çok yolumuz var. Bu yolu giderken, Türkiye'nin sanayisinin hem dijital hem yeşil dönüşüm istikametinde adım adım ilerlediğine de hep birlikte şahitlik edeceğiz" şeklinde konuştu.

Son 20 içerisinde Türkiye’de sıfırdan bir ARGE ve yenilikçi ekosisteminin inşa edildiğini ifade eden Mehmet Fatih Kacır, ”2000’li yılların başında sayıları bir elin parmağını geçmeyen teknoparklar, bugün Türkiye’nin 50’den fazla şehrinde ve sayıları 90’ın üzerinde 8 binden fazla şirket Türkiye’nin teknoparklarında AR-GE ve yenilikçi odaklı çalışmalarını sürdürüyor. AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayıları bin 500’ü aştı. 2000’li yılların başında Türkiye’de toplam insan kaynağı sadece 30 binlerdeyken bugün bu sayının 222 bine yükseldiğini büyük bir gururla ifade edebiliyoruz. Türkiye’de 2000’li yılların başında bütün bir sene boyunca bütün ülkede yapılan patent başvurusu sayısı yaklaşık 400’lerde iken şimdi bu sayının 8 bin 400 ‘ün üzerinde olduğunu yine büyük bir iftiharla seslendirebiliyoruz. İşte bütün bunlar Türkiye’nin önümüzdeki dönemde başaracağı işlerin işaret fişeğidir. Türkiye 5 eksen CNC makinelerini kendi milli imkanlarıyla hamle planları çerçevesinde Kayseri’de üretiyor. Bu bizler için önemli bir iftihar vesilesidir” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayii olarak dostlarının yanında olduğunu dile getiren Kacır, “Allah’ın izni ile Türkiye’nin yapamayacağı hiçbir iş yok. Bunu savunma sanayinde hep birlikte gördük. Türkiye odaklandığında kamu kaynaklarıyla özel sektör teşebbüsleriyle, akademisiyle, üniversite ve sanayi işbirliğiyle aynı hedef doğrultusunda odaklandığında neleri başarabileceğini hem kendi gördü hem de cümle aleme gösterdi. Türkiye nasıl savunma sanayiinde ihtiyaç duyduğu tüm kritik platformları yerli ve milli imkanlarıyla üretebiliyorsa nasıl bu sayede kendi topraklarında terörle mücadelede büyük bir başarı kaydedebilmişse ve yine bu sayede nasıl sınır ötesi harekatlarda dostlarının ihtiyaç duyduğu köşelerde onların yanında olmayı başarabilmişse biz inanıyoruz ki sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında benzer başarı hikayeleri yazmamızın önünde hiçbir engel yok” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, projenin üretimin artmasında ve karbon gazının azaltılması konusunda ciddi bir faydasının olduğunu söyleyerek, “İlk duyduğumda bu proje acaba bu kadar işlevsel olur? Bu kadar çok israfı önler mi? Sunumda olduğu kadar bir katkısı olur mu? diye düşünmüştüm. Çünkü bazen böyle projeler anlatılıyor ama uygulamada farklı oluyor. Ancak gördüm ki çok güzel bir katkısı varmış. Özellikle hem projeden yararlananlarla konuştuğumuzda hem sanayi odası başkanımızla sohbetlerimizde hem model fabrikayı gezdiğimizde sanayiye çok büyük katkısının olduğunu gördüm. Birde Kayseri’ye ayrı yakışıyor. Dolayısıyla özellikle israfın önlenmesi noktasında ciddi bir katkısı var. Üretimin artması aynı zamanda karbon gazının azaltılması konusunda ciddi katkıları var” ifadelerini kullandı.

Programda bir konuşma yapan Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Muasır medeniyetler seviyesi diyorsak, ilk 10 ekonomi diyorsak sanayimizin güçlenmesi, sanayicimizin güçlenmesi sanırım bu salondaki herkesin temel arzusudur. Sanayi Odası olarak zaten misyonumuz doğrudan bununla ilintili. Devletimizin hayata geçirdiği projelerden ve üniversite sanayi işbirliği adına önemli rolü olduğuna inandığımız projelerden biri de Model Fabrikalar projesidir. 2020 yılı ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda Kayseri Sanayi Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi ortaklığında bir anonim şirket olarak kurulan Kayseri Model Fabrika, ilk öğren-dönüş projesine 2021 yılı ocak ayında başladı. Bugün itibariyle 67. projemizi tamamlamış olup, devam edenlerle beraber 73. öğren-dönüş projesini sürdürmekteyiz. Yakın tarihte sözleşmesi imzalananlarla beraber 1 ay sonra 81. projemize de başlamış olacağız. Bugün Kayseri Model Fabrika’dan hizmet almış firmalarımızdan 4’ünün hem çalışan düzeyinde hem de üst yönetici düzeyinde temsilcileri projelerini ve süreçte yaşadıkları deneyimleri sizlerle paylaşacaklar. Etkinliğimize bir kez daha hoş geldiniz diyor, sunum yapacak kurumlarımıza başarılar diliyorum. Dünden beri Kayseri’de Bakanlığımızdan, UNDP’den ve diğer model fabrikalardan yöneticilerimizi ağırlıyoruz. Kendimizi Model Fabrikalar Ailesinin yani sanayicimizin üretimini artırmayı kaygı edinmiş bir ailenin parçası olarak görüyoruz ve bu vesile ile hepsine tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Model Fabrikalar ailesinin temel kaygısı yalın tekniklerle sanayicimizin üretimini artırmak, akabinde dijital dönüşümle bu iyileşmenin hızlanmasını ve kalitesini artırmaktır. Tüm model fabrikalarımızın eminim çok başarılı proje hikayeleri vardır ve bu başarılar temelde yalın kültürün, değişime inanmanın ve değişim yönetiminin başarısıdır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mehmet Büyüksimitci, “Kayseri Model Fabrikanı’nda şuana kadar yürüttüğü projelerde güzel başarılar elde edildi. Tamamlanan 67 projeye baktığımızda seçili ürün gurubu ya da pilot bölgede günlük üretim artışlarında yüzde 40 ile yüzde 100 arasında değişen iyileşmeler sağlandı. 2 yıllık süre zarfında 65 farklı kurumdan, 700’e yakın farklı katılımcıya eğitimler verdik. Öğren-dönüş projesi çerçevesinde 60 farklı kuruma 700 günün üzerinde danışmanlık hizmeti sunduk. 73. projemizdeyiz dedik ama neden 60 farklı kurum diyoruz. Çünkü projeden memnun kalıp bizimle 2. ve 3. kez sözleşme imzalayan kurumlarımız var ve bu hizmetler sadece Kayseri’de değil, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Çorum, Kırıkkale illerindeki kurumlarımıza da sunuldu. Şuan İstanbul’dan bir sanayicimiz de çok istekli hizmet talep ediyor. Hemen her projemizde üniversite öğrencisi yetiştiriyoruz. Her projemizde 2şer stajyer arkadaşımız görev aldı. Şu ana kadar toplamda 120’nin üzerinde öğrencimiz KMF’den eğitim alırken bunlardan 82’si projelerde görev aldı. Bu arkadaşlarımızın 38’i daha okulu bitmeden görev aldığı kurumda istihdam oldu. 6 akademisyenimiz projelerde görev alarak bilgilerini sahaya yansıtma imkanı buldu. Bu yönüyle de Üniversite - Sanayi işbirliğine fiilen önemli katkılar sağladığımızı düşünüyoruz. Kalkınma Ajansımız ile yaptığımız protokolle Kayseri Sanayi Odası’nda Verimlilik Koordinasyon Ofisi projesini hayata geçirdik. Bu çerçevede 34 firmamız yalın üretim konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti aldı. Bu vesile ile bir kez daha Kalkınma Ajansımıza teşekkür ederiz.Kayseri Model Fabrikanın diğer önermesi de bilindiği üzere dijital dönüşümdür. Dün Bakanlığımız ve UNDP yöneticilerinin de gözetiminde yapılan ilk deneme testlerinde model fabrikada RFID sistemi ile ürün takibi, MESS yazılımla makinelerden anlık veri alınması, pick by light sistemi ile montajın kolaylaştırılması ve elektronik kanban süreçleri çalıştırılabildi. Yakın zamanda eğitim ve uygulama müfredatının da tamamlanması ile sanayicimizin Model Fabrikamızdan dijitalleşme konunda da hizmet almaya başlayabileceğini paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren şirket ve kurumlara teşekkür eden Büyüksimitci, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kayseri Model Fabrika olarak bu yıl içinde başlatmayı düşündüğümüz bir başka faaliyet ise Sürekli İyileştirme Ödülleri. Bu ödül süreci ile fabrikalarında iyileştirme faaliyetleri yürüten kurumlarımızın projelerini ödüllendirmek istiyoruz. Ödül sürecinde yalın tekniklerle yapılan iyileşmelerle beraber karbon emisyonunda yapılan iyileşmeleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerine sunulan katkıları da puanlayarak bu hususları sürekli sanayicimizin gündeminde tutmayı arzuluyoruz. Bu sürecin bağımsız değerlendiricileri arasında Bakanlığımızca yürütülen yarı zamanlı eğitmen yetiştirme programında yer almış arkadaşlarımızın da görevler almalarını arzuluyoruz. Birazdan program akışı içinde Yalın Elçileri Platformu adına arkadaşlarımız sizi ayrıca bilgilendirecek. Değerli Konuklar, bu lansman toplantısının amacını bir kez daha vurgulamak isterim. Birazdan yapılacak sunumlar, eğer önemsenir, çaba sarf edilirse, üretim alanında önemli iyileşmelerin olabileceğini gösterecek. Ancak bu iyileşmelerin yayılımı ve sürdürülebilirliği sizlerin süregelen çabalarına bağlı olacaktır. Bu noktada Sanayi Odası, AGÜ ve nihayetinde Model Fabrika olarak bizler yanınızda olmaya hazırız. Sözlerime son verirken Model Fabrikanın hayata geçmesinde değerli katkıları olan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, UNDP’ye, KFW Alman Kalkınma Bankasına, AGÜ ve diğer yerel paydaşlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunarım. Değerli vakitlerinden zaman ayırarak etkinliğimize katılan Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır’a, deneyimlerini bizlerle paylaşacak olan Toyota Boshoku’nun kıymetli yöneticilerine tekrar teşekkür ediyor, hepinize keyif alacağınız, yararlanacağınız bir etkinlik olmasını diliyorum.”