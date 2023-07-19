Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay’da yararların sarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, hasarlı binaların yıkımlarının devam ettiği Kırıkhan’da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan yardımcısı Gürgen’e Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve birim müdürleri eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Gürgen, “Bir an önce Kırıkhan ilçemizi daha modelim bir şekilde meydana getireceğiz” dedi.