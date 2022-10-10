AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından “Ekonomi Buluşmaları” programının 31’incisi gerçekleştirildi. Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Türkiye bugün, ihracatını ve turizm gelirlerini artıran bir ülke haline geldi” dedi.

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından “Ekonomi Buluşmaları” programının 31’incisi gerçekleştirildi. Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Türkiye bugün, ihracatını ve turizm gelirlerini artıran bir ülke haline geldi” dedi.

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından, "Ekonomi Buluşmaları" programının 31’incisi Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Programa; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri ile parti yöneticileri ve üyeleri katıldı. Programda, yeni vergi düzenlemeleri, konut kredisi, enflasyonla mücadele başta olmak üzere pek çok konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik devam eden başvurular ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yapıldı.

“Türkiye bugün, ihracatını ve turizm gelirlerini artıran bir ülke haline geldi”

Gıdadan tekstile, inşaattan lojistiğe kadar pek çok sektör temsilcilerinin dinlendiği programda, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Kendisi bakan yardımcısıyken il başkanlığımızla birlikte bu programlara başlamıştı. Kendisi bakan, ben de bakan yardımcısı olduktan sonra biz de bu programları ilçelerimizde yapmaya başladık. Bizim için önemli olan sizinle birlikte büyük Türkiye’nin ekonomik görünümünü anlatmak ve ardından siz değerli iş insanlarımızın sorularını yanıtlamak ve bize ilettiğiniz talep ve hususları bu masanın etrafında tartışmaktır. Bizim için bu programların en önemli kısmı sizleri dinlemek. Bu programlara Anadolu’nun illerinde ve zaman zaman İstanbul’un ilçelerinde de devam edeceğiz. Sektör buluşmaları ile de devam edeceğiz. Çünkü bizim için sektörün sıkıntılarını ve sesini yerinde dinlemek çok önemli ve buna göre de sonuçlar üretmek istiyoruz. Türkiye bugün, ihracatını ve turizm gelirlerini artıran bir ülke haline geldi. Özellikle turizm geliri konusunda bu sene yaklaşık 40 milyar dolarlık bir beklenti içerisindeyiz. Beyoğlu ilçemiz de turizm konusunda önde olan bir ilçe. Türkiye de dünyada almış olduğu turizm gelirleri payını yükseltmeye devam ediyor. Bu sürecin de devam etmesini bekliyoruz. Bugün Türkiye, 4 yıl 7 ay sonra ilk defa tek haneli bir işsizlik rakamını yakalamış oldu. İstihdamını artırmaya devam eden bir ülke görünümümüz var. Şu anda 31 milyon 14 bin kişilik bir istihdamımız var. İstihdamını, kapasitesini ve ihracatını artıran bir ülke görünümünü de inşallah siz iş adamlarımızla birlikte yakalayacağız” dedi.