Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Hakkari bölgesinde zengin maden yatakları bulunduğunu ve yenilenebilir enerji yatırımları için oldukça cazip bir konumda olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Hakkari bölgesinde zengin maden yatakları bulunduğunu ve yenilenebilir enerji yatırımları için oldukça cazip bir konumda olduğunu söyledi.

Hakkari’de ziyaretlerde bulunan Bakan Yardımcısı Gürcan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan Gürcan, doğal güzellikleri ile Hakkari’nin nadide bir şehir olduğunu belirterek, “Hakkari bölgesinde zengin maden yatakları bulunuyor. Yenilenebilir enerji yatırımları için oldukça cazip bir konumdadır. Daha önce bölge koordinatörlüğü yaptığım için biliyorum, yörenin insanları cana yakın ve misafirperverdir. Hakkari her zaman ülkesi ve devletinin yanında, milleti ile beraberdir. Hayvancılık açısında iyi durumda ve çiftçilere gereken destekler bakanlığımız tarafından verilmektedir. Hakkari’nin altyapısı ve sanayisini geliştirmek için de yatırımlarda bulunuyoruz. Yüksekova’da havaalanı 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın katkıları ile açıldı. Yapılmaması için defalarca saldırıya uğradı. Cumhurbaşkanımızın azmi ve kararlılığı sayesinde havaalanı açıldı. Havaalanının açılmasıyla beraber Hakkari’nin geliş ve gidişleri çok daha rahatlaştı ve çok kullanışlı bir havaalanı oldu" şeklinde konuştu.