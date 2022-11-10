Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Ekilmeyen tek bir metrekare alanımız olmasın istiyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme getireceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Ekilmeyen tek bir metrekare alanımız olmasın istiyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme getireceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebuebkir Gizligider, bir dizi programa katılmak için Çankırı’yı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Gizligider’in Çankırı’daki ilk durağı Valilik oldu. Vali Abdullah Ayaz’ı makamında ziyaret eden Gizligider, daha sonra Çankırı Tarım Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gizligider, ziyaretlerin ardından Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Kız Kardeşim Programı”na katılan kadınlara sertifikalarının dağıtıldığı programa katıldı.

“Sizlerin elinizin değdiği her şey ayrı bir bereket”

Programda kadınların toplumdaki önemine değinen Gizligider, “Kadınlar insan, biz insanoğluyuz. Bizler biraz aciz, biraz bakıma muhtaç, biraz yardıma muhtaç, varlıklarız. Sizler olmazsanız bizim durum çok iyi değil. Sizlerin elinizin değdiği her şey ayrı bir bereket, ayrı bir verim, ayrı bir rahmet. Anadoludayız, diyecek fazla bir şey yok. Patron sizsiniz. Biz de size yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

“Ekilmeyen tek bir metrekare alanımız olmasın istiyoruz”

Tarım alanında yapılan yatırımlarla ilgili konuşan Gizligider, “Türkiye, üretimin ve bu üretimin ‘Türkiye yüzyılı’ dediğimiz bu dönemde nasıl bir yöne evrileceği yönünde bazı kararlar verdik. Bir sene çiftçimiz bir ürün eker çok para eder, çok mutludur ama öbür sene herkes o ürünü eker, onun değeri düşer ve ‘acaba bu patatesçinin ne olacak, bu buğdaycının hali, bu pancarcının hali ne olacak’ söylemlerini bitireceğiz. Biz inşallah yeni dönemde Gazi Meclisimize de bu hazırlıklarımızı sunuyoruz, onları da bitirdik. Ekilmeyen tek bir metrekare alanımız olmasın istiyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme getireceğiz, milletvekillerimiz takdir ederse. Böylece herhangi bir sebeple, modern hayat, büyük şehir hayatı, köylerin terk edilmesi gibi sebeplerle boşanan arsalar için, ‘diyeceğiz ki sana 2 yıl süre, bu tarlayı ektin ektin, ekmedin ben devlet olarak bunu, son derece şeffaf şekilde elektronik ortamda kiralayacağım, bunun parasını senin hesabına yatıracağım’ diyeceğiz. Önce buradan başlayacağız. Sonra diyeceğiz ki bir ürün ekerken dikkat etmemiz gereken işler var. En başta su. Toprağın özelliği, iklimin özelliği. Dolayısıyla isteyenin istediği yerde istediği ürünü ekmesi ve geldiğimiz noktada yaşadığımız sıkıntılara son vermek istiyoruz. Diyeceğiz ki sen burada şu ürünleri ekebilirsin. Bunları yaparsan destek var. Arkandayız. Ama öbür türlü başka bir yola girersen ben bunun sana teminatını veremem. Bu şekliyle hem ürün desenimizi planlayacağız. Tüm ülke ihtiyacımızın ihracatımızdaki ihtiyacın ne olduğunun hepsinin planlaması hem de çiftçimizin Allah izin verirse bir daha zarar etmesi yönünde bir ihtimali ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

“Dünyanın süper güçleri bakarken Türkiye’nin adaletine sığındı”

Türkiye’nin dünyada yaşanan tahıl krizinin çözümünde önemli bir role sahip olduğunu belirten Gizligider, “Rusya ile Ukrayna bir savaşa tutuştular. Ukrayna’dan çıkması gereken gemilere bir blokaj kondu, Rusya müsaade etmedi. Bu iki devlet, yoğun bir çatışma sürecindeyken dünyanın süper güçleri bakarken Türkiye’nin adaletine sığındı. Türkiye’nin adaleti, 2. kez geçtiğimiz 10 günde de ikincisi yaşanan bu düğümü çözdü. Yani, aslında biz bu coğrafyada bin yıldır adaletin tecellisinin de teminatıydık ve galiba bu coğrafya yine bizi çağırıyor. İşte biz bu anlayışı tahıl üretiminden tahıl koridorundan, hayvancılıktan, ormancılıktan, nereden tutarsanız tutun, ‘Türkiye yüzyılı’ dediğimiz bu yeni dönemde bu anlayışla hareket edeceğiz” diye konuştu.

“Hayvan sayısında açık ara Avrupa’da birinci sıradayız”

Türkiye’de tarımsal hasıladaki büyümeye de değinen Gizligider, “Tarımsal hasılayı bu yıl 30 milyar dolar ihracatla kapatmış olacağız. 2002’de ise bu rakam 3,8 milyar dolarmış. Yani dünyaya sattığımız tarımsal üründe kazandığımız para yaklaşık 9 kat büyümüş. Yine fındıkta, kuru üzümde, kayısıda, incirde, ayvada, buğday unu ihracatında dünyada açık ara birinciyiz. Toplamda 87 milyar dolar dış ticaret hacmimiz olmuş, çok net bir şekilde ihracatçı konumdayız. Hayvan sayısında açık ara Avrupa’da birinci sıradayız. Sadece hayvan sayısında değil, bir de bunun niteliği var. Karkas ette 2 -3 kat büyümeler söz konusu. Yine kendine yeterlilikte birkaç ürün dışında yüzde 100’ün üzerindeyiz. Ama bunların hepsini sizlerin eli değdiği için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından programa katılan kadınlara sertifikaları dağıtıldı.