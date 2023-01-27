Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu Programına katılmak üzere Manisa’ya geldi. Ergüneş, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Ergüneş beraberinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ile Vali Yaşar Karadeniz’in makamına geçerek Bakanlığın Manisa’da yapmış olduğu yatırımlar, çalışmalar ile projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Karadeniz’in ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergüneş de Manisa’da olmaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek misafirperverliğinden dolayı Vali Karadeniz’e teşekkür etti.