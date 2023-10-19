Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Niğde Belediyesi’ni ziyaret etti.^

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Niğde’yi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Niğde Belediyesini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Niğde’de devam eden stadyum projesi ve Bucakçayır Spor Kompleksi’nin kısa sürede bitirilmesi ve tamamlanması için gereken desteği vereceklerini söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bakanımızın ziyareti bizi memnun etmiştir. Bilindiği üzere Stadyum projesi Niğde’nin spor altyapısını güçlendirecek ve gençlere daha iyi spor imkanları sunacak bir projedir. Bucakçayır Spor Kompleksi ise farklı spor dallarının yapılabileceği modern bir kompleks olacaktır. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Niğde’nin spor alanındaki potansiyeli daha da artacak ve gençlerin spor yapma imkanları çeşitlenecektir. Sayın Dr. Enes Eminoğlu’nun desteğiyle birlikte, projelerin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalara hız verilmiştir" dedi.