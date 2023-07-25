Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadında yer alan antrenman salonlarında GSB Spor Okullarında eğitim gören sporcular ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ilk olarak Erzincan 13 Şubat İnovasyon Gençlik Merkezini ziyaret ederek, gençler ile bir araya geldi. Burada gençler tarafından çiçeklerle karşılanan Eminoğlu Gençlik Merkezi Atölyelerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Gençler tarafından yapılan drone ve çeşitli ekipmanların testini gençlerle birlikte yapan Eminoğlu, daha sonra 13 Şubat Şehir Stadında yer alan antrenman salonlarında GSB Spor Okullarında eğitim gören çeşitli branşlarda ki sporcular ile bir araya gelerek sohbet etti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu badmintonda birçok şampiyonluk ve madalya elde eden genç sporcularla da görüşerek başarılar diledi.