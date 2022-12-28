Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, üniversiteli Olmak Bugünün Birikimleri Yarının Kazanımları” Konferansı verdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, üniversiteli Olmak Bugünün Birikimleri Yarının Kazanımları” Konferansı verdi.

7 Aralık Üniversitesi Matematik ve Eğitim Topluluğunun organizasyonunda, Rektörlük Konferans Salonu’nda, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz’ın sunumlarıyla, “Üniversiteli Olmak Bugünün Birikimleri Yarının Kazanımları” konferans gerçekleştirildi. Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir’in açılış konuşmasının ardından başladı. Konferansına dinleyicileri selamlayarak başlayan Yılmaz, üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca edinmeleri gereken kazanımlara değindi. Yılmaz, Bireylerin maddi sermayenin ötesinde kazanması gereken sosyal sermayeleri vurgulayarak, bireyin kendisine inşa edeceği temiz bir geçmişin söz konusu sosyal sermaye açısından önemine değindi. Ardından öğrencilerin iyi bir sosyal çevre, insan kaynağı edinmeleri gerektiğini aktaran Yılmaz, Hem meslek hayatında hem de sosyal hayatta güvenilir olmanın sosyal sermaye oluşturmak için gereken bir diğer unsur olduğunu anlattı. Yılmaz, kendi hayatından verdiği örneklerle tecrübe sahibi olmanın gerekliliğine değindi ve öğrencilerimizin bu bağlamda atması gereken adımlara odaklandı. Yılmaz, Son olarak yabancı bir dil öğrenmenin ne denli önemli olduğundan bahsetti.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir’in Dr. Nazif Yılmaz’a hediye takdim etmesiyle sona erdi.