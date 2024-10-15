BTÜ Konuşmalarının konuğu olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez Türkiye sanayisindeki ana hedefin Ar-Ge, Ür-Ge ve teknolojiye yatırım olduğunu vurguladı. Katma değerli üretim için çağrıda bulunan Dr. Dönmez, “Ar-Ge ve üretim konusunda uyanışa ihtiyacımız var” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerini alanında uzman kişilerle bir araya getiren BTÜ Konuşmaları, 3’ncü sezonuna başladı. Sezonun ilk konuğu “SANTEK-101, Sanayi ve Teknolojiye Giriş” başlıklı konuşmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez oldu. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da öğrencilerle buluşan Dr. Çetin Ali Dönmez, rekabetçi üretim, yerli malına bakış, finansman gibi konulara değindi. Türkiye sanayisi için asıl anahtarın, kolay kopyalanamayacak, herkesin üretemeyeceği, nitelikli işgücü gerektiren bir üretim şekli olduğunu vurgulayan Çetin Ali Dönmez, “Bu işin temelinde rekabetçi olmak, Ar-Ge, Ür-Ge ve teknoloji yatıyor. Herkesin yapamayacağı bir ürün üretiyorsanız, daha fazla kar edersiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye’de üretim yapan herkesin olabildiğince Ar-Ge ve teknoloji odaklı gitmesi için teşvikte bulunuyoruz. Bu işin kilidi ilk aşamada Ar-Ge, devamında ise Ür-Ge ve teknoloji... Çünkü üretim yaptığın araçların teknolojisine yatırım yapmazsan daima kullanıcı olursun. Bu döngüden çıkmamız gerekiyor. Memleketimizin Ar-Ge ve üretim konusunda bir uyanışa ihtiyacı var ” dedi.

“UZUN VADELİ BAKIŞ AÇISI EDİNMELİYİZ”

Türkiye’nin en temel problemlerinden bir tanesinin kısa vadeli bakış olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Dönmez, “Kısa vadeli bakış değişmediği sürece bir basamak üste çıkamayacağız. Uzun vadeli bakış ve Ar-Ge ile kendi teknolojimizi üretmemiz gerekiyor. Türkiye’nin bu açmazı çözebilmesi için siz üniversite öğrencilerimizin yapacağı Ar-Ge çalışmalarına da ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“KENDİ TEKNOLOJİMİZİ ÜRETMELİYİZ”

Türkiye’deki pek çok orta ölçekli şirkette hala dijitalleşmenin söz konusu olmadığını belirten Dr. Çetin Ali Dönmez, “Dijitalleşme, fabrikanın kapısından çıkışına kadar değil lojistik tedarik, üretim, yani müşteriye ulaşan tüm süreçlerde olmalı. Teknolojinin yanına bu dijitalleşmeyi de entegre etmeliyiz. Kendi teknolojimizi, kendimiz üretmeliyiz. Makine alıp üretim yapma mottosundan gidersek eşik atlayamayız. Biz o makineyi, o teknolojiyi üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Gelişmişliğin; Ar-Ge oranının milli gelir oranına göre ölçüldüğünü belirten Dr. Çetin Ali Dönmez, “Hangi ülke az gelişmişse Ar-Ge oranı milli gelir oranına göre düşüktür. Bir ülkenin Ar-Ge geliri yüksekse, o ülke zaten gelişmiştir. Mevcutta Türkiye’de Ar-Ge gelirinin, milli gelire oranı % 1’in üzerinde ve bu yükseliş devam edecek” dedi. Yabancıların Türkiye’deki şirketleri yok etme stratejisi güttüğünü ifade eden Bakan Yardımcısı Dr. Dönmez, bu oyuna gelinmemesi ve ülke üreticisinden alışveriş yaparak kendi üreticimize sahip çıkılması gerektiğini anlattı.

“REKABETÇİ ÜRETİM OLMALI”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana hedeflerinden bir tanesinin üreticiyi Ar-Ge’ye teşvik olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Dönmez, şunları sözlerine ekledi: “Amacımız Türkiye’yi üretim üssü hale getirmek değil, Türkiye’yi yüksek teknoloji alanında, çevreye saygılı bir üretim üssü haline getirmek. Rekabetçi üretim yapalım insanımız çok kazansın istiyoruz. Bunun için bize lazım olan anahtarlar; Ar-Ge ve Ür-Ge ile mühendisimize, işletmelerimize yatırım yapmak.

HER ÇARŞAMBA ALANINDA UZMAN KONUKLAR…

Dönem sonuna kadar her çarşamba günü gerçekleştirilecek olan BTÜ Konuşmaları kapsamında, akademisyen, bilim insanı, sanayici, iş insanı, bürokrat gibi alanında uzman yetişmiş insan kaynakları öğrencilerle buluşacak. Konuklar, öğrencilere sektör bilgilerini ve deneyimlerini aktaracak. Programda, öğrenciler, konuklara merak ettiklerini sorma fırsatı da bulacak. BTÜ Konuşmaları’na düzenli olarak katılan öğrenciler, sosyal seçmeli bir derslerinden muaf sayılacak ve sosyal transkriptine eklenecek. BTÜ Konuşmaları’nın her bölümü etkinlikten bir gün sonra https://www.youtube.com/@BursaTeknikUni kanalından da yayınlanacak.