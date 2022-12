Sivas’ta düzenlenen “Kültürel Mirasımız ve Kültürel Değerler” konulu söyleşiye katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Her şehir farklı bir değerimiz ve kültürümüzdür" dedi.

Sivas’ta düzenlenen “Kültürel Mirasımız ve Kültürel Değerler” konulu söyleşiye katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Her şehir farklı bir değerimiz ve kültürümüzdür" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) İletişim Fakültesi Konferans Salonundaki söyleşiye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı SCÜ’de misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"Kültür miraslarımızı korumaya çalıştım"

Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu ilçesinde kültür miraslarını korumaya çalıştığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, “Ben hayatta başarıya ulaşmanın üç yolu olduğuna inanırım. İlki hayal etmek, ikincisi hayalinizi tasarlamak ve üçüncüsü hayalinizi hayata geçirmektir. Ben de on sekiz yılı aşkın Belediye Başkanlığı yaptığım Beyoğlu ilçesinde bu biçimde kültür miraslarımızı korumaya çalıştım. Coğrafya alın yazısıdır ve her şehir farklı bir değerimiz ve kültürümüzdür. Küçük veya büyük bir şehir olmak önemli değil; çünkü her şehir ayrı bir fırsat, ayrı bir kültürel miras ve sanat barındırır” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda öğrencilerden gelen soruları alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan’a Rektör Yıldız, plaket ve hediye verdi.