İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ı ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan’ı ziyaret etti.

Çeşitli programlar nedeniyle Van’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muradiye Belediyesini ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydoğan’ı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi alan Çataklı, burada yapılan toplantının ardından kısa süre sonra faaliyete girecek olan tekstil kenti ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.