Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali "UFEST" çerçevesinde Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen "Türkiye Yüzyılı’nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

NEÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Türkiye, bulunduğu noktaya gelebilmek için çok yol kat etti. Eskiden bir vasıtayı sollamak için uzun süre beklerdik, kazalar yol kusurlarından kaynaklanırdı. Yol, medeniyettir. Bakan yardımcımızın sunumuyla Türkiye’nin nereden nereye geldiğini göreceğiz. Türkiye çağ atladı. Biz bunu yaşayarak biliyoruz. Gençlerimiz bu dönemin öncesini bilmiyorlar ama bu programda öğrenecekler inşallah" dedi.

"Gençlerin fikirlerine destek olmak istedik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise konuşmasında, Ulaşan ve Erişen Türkiye, 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Projeleri Fikir Yarışması’nın yılda iki defa yapılacağını belirterek, gençlerden çalışmaya katkı sağlamalarını beklediklerini ifade etti. Gençlere değer verdiklerini ve gençlerle ilgili proje geliştirdiklerini aktaran Boyraz, "Ulaşan ve Erişen Türkiye, 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Projeleri Fikir Yarışması Ulaşımda bir hikaye yazıyoruz. Bu hikayenin bir bileşeni de gençlerimiz olsun istiyoruz. Teknolojiden, tasarımdan ve yapay zekadan anlayan zehir gibi bir gençlik var. Gençlerin fikirlerine destek olmak istedik. Bu yıl da yapıyoruz, senede iki defa yapacağız. Buna sizlerden destek bekliyoruz. Sizlerin katkılarınız bizim için çok önemli. Bu projeyi de inşallah yakın zamanda da sonuçlandırıp ikincisini de nisan ayında başlatacağız. Üniversitelere de duyuruyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm projeleri inanarak yaptıklarının altını çizen Boyraz, "Hayalini kurmadığınız hiçbir şeyin hikayesini de yazamazsınız. İnanıyorum ve güveniyorum ki sonraki süreçlerde buradan çok başarılı akademik unvana sahip olan kişiler çıkacak. Bu kardeşlerimiz ticarette, bürokraside ve siyasette çok başarılı olacak. Siyasi görüşünüz, düşünceniz, inancınız, renginiz ne olursa olsun ülkeye olan sevdanız olsun, yeterlidir. O sevda olursa, saatte 350 kilometre hız yapacak treni de işte buradakiler yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, daha sonra Türkiye’nin altyapı ve ulaşımdaki durumu, hedefleri ve projelerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenciler ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gören program, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.