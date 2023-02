Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Down sendromu çocukları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Down sendromu çocukları ziyaret etti.

Malatya’ya bir dizi ziyaret ve inceleme programları için gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Sanat Sokağı’nda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafe’sini ziyaret etti. Down Sendromlu çocukların çalıştığı Gülen Yüzler Kafe’sinde çay içerek down sendromlu çocuklar ve aileleriyle ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Baydaş, down sendromu çocuklara ilgi gösterdi ve onlarla sohbet etti.