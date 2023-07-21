Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, ziyaretlerinin son bölümünde AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Bakan Aydın’ı AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Tülay Sayılı, belde belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer karşıladı.AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, günün anısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a madenci heykeli takdim etti.
Ziyaret başına kapalı olarak devam etti.