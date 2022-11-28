Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Şanlıurfa programında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’yi makamında ziyaret etti

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Şanlıurfa programında Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’yi makamında ziyaret etti

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, bir dizi ziyaretler ve temaslar için Şanlıurfa’ya geldi. Bakan Yardımcısı Alpay, programları çerçevesinde Karaköprü Belediyesini ziyaret ederek Başkan Metin Baydilli ile bir araya geldi. Alpay’ı Baydilli ve belediye başkan yardımcıları karşılarken, Alpay ve Baydilli bir süre makamda sohbet ettiler. Baydilli ziyarette Alpay’a ilçede gerçekleştirdikleri projeler ve çalışmanlar hakkında bir sunum yaparken, ilçe ile ilgili genel bilgiler de verdi. Alpay da Baydilli’ye çalışmalarında başarılar dilerken, Karaköprü’nün gelişim içerisinde olan güzel bir ilçe olduğunu ifade etti. Baydilli ziyaretlerinden dolayı Alpay’a teşekkürlerini iletirken, günün hatırasına nar biblosu hediye etti.