Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırklareli ziyaretleri çerçevesinde jeotermal alanında incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırklareli ziyaretleri çerçevesinde jeotermal alanında incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, çeşitli temaslarda bulunmak için Kırklareli’ne geldi. 2014 yılında Asılbeyli köyünde MTA tarafından Trakya’nın ilk jeotermal su kaynağı çıkarıldı. Yatırımcı bir firmanın bin 370 metre derinliğinde, 60 derece sıcaklığında su çıkarılan kuyu alanında Alpaslan incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kırklareli’nde önemli görüşmeler yaptığını belirterek, “Turizm paydaşlarımızla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Kırklareli’nin turizm potansiyelinin daha etkin daha verimli kullanabiliriz, pandemi sonrası gelişen turizmi nasıl bu bölgede daha ileri taşırız bunun çalışmalarını yaptık. Tüm turizm paydaşlarıyla toplantıyı gerçekleştirdik. Kırklarelimiz İstanbul’un hemen yanı başında olması, İstanbul Havalimanına çok yakın olması, balkanlarda giriş kapısı olmasıyla çok önemli potansiyellere sahip. Kırklareli ilimiz Türkiye’nin en güzel gözde doğal güzelliklere sahip. Başta İğneada, Kıyıköy gibi büyük turizm potansiyelleri var. Tarihi ve arkeolojik potansiyelleri var. Bütün bunları değerlendirerek bölgemizin potansiyelini daha ileri nasıl taşıyabilir diye bunların toplantılarını ve çalışmalarını yaptık. Baharla beraber iyi bir sezon başlatacağız” dedi.

Jeotermalin turizm açısından ciddi güzelliklere örnek olduğunu aktaran Alpaslan, “Bu bölgede ortaya çıkarılan jeotermalde turizmin ve tarımın gelişmesi açısından ciddi güzel örnekler bunlarında yerinde görerek turizminde nasıl kullanırız bunlara da bakacağız” diye konuştu.

Alpaslan, 2023 yılından İstanbul’dan, Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden ziyaretin Kırklareli’ne artacağını söyledi.