Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye’nin en fazla turist kabul eden 5’inci ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, “Turizm gelirlerinde en fazla gelir elde eden 6’ncı ülke konumundayız" dedi.

Muğla ve Antalya’daki kamu taşınmazlarının katılım payının belirlendiği müzakereler Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan başkanlığında gerçekleştirildi. ‘Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/2’ kapsamında başvuruda bulunulan hazine arazileri için sosyal ve teknik altyapıya katılım payının belirlenmesi amacıyla Bakanlığın Emek Hizmet Binası’nda düzenlenen müzakere toplantısına Bakan Yardımcısı Alparslan’ın yanı sıra turizmciler de katıldı.

“Kamu arazilerini turizm yatırımcılarına sunarak yeni yatırımların kazandırılması çalışması içerisindeyiz”

Alparslan, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en fazla turist kabul eden 5’inci ülke konumunda olduğunu hatırlatarak, “Turizm gelirlerinde en fazla gelir elde eden 6’ncı ülke konumundayız. Bu sene 61 milyon olarak yenilediğimiz turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm gelirimizle daha üst sıralara yükselmeyi beklemekteyiz. Artık Türkiye turizmde en iddialı ülkelerden birisi haline geldi. Kamu arazilerini turizm yatırımcılarına sunarak yeni yatırımların kazandırılması çalışması içerisindeyiz” dedi.

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Kemerağzı Mahallesi’nde bulunan kamu taşınmazına günübirlik tesis yapmak için başvuran turizm yatırımcısı Hasan Ali Ceylan, müzakereler sonucunda 101 milyon liraya bedeliyle taşınmaza sahip oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Göl Mahallesi’nde bulunan kamu taşınmazına 900 yataklı 5 yıldızlı otel yatırım yapacak olan Asta Cennetköy Turizm ve İşletmesi A.Ş. ise müzakereler sonucunda 3 milyar 3 milyon lira bedelle taşınmaza sahip oldu.