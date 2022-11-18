Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, “15 güne kadar yeni Gençlik Merkezimizi Erzincanlı gençlerle buluşturacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, “15 güne kadar yeni Gençlik Merkezimizi Erzincanlı gençlerle buluşturacağız” dedi.

Memleketi Erzincan’da spor tesislerinde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan Gençlik Merkezi’nde Erzincan’ın gençlerine her alanda, hem eğitim hem el becerileri hem de sportif faaliyetlerle ilgili eğitim ve faaliyetlerin var olduğunu kaydeden Aksu, “Yeni stadyumumuzla birlikte merkezde ikinci Gençlik Merkezi’ne sahip oluyoruz. İkinci Gençlik Merkezimizi özel tasarladık. Türkiye’de birkaç ilde olan İnovasyon Gençlik Merkezi konseptinde planladık. İnşallah Erzincan’a, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik inovasyon alanında çok tertibatlı, çok fazla deney atölyeleriyle kurguladığımız Gençlik Merkezimiz şehrimizin göbeğinde stadımızın içerisinde inşallah açmak üzereyiz. Yani, bir 15 güne kadar yeni Gençlik Merkezimizi Erzincanlı gençlerle buluşturacağız. 13 Şubat Gençlik Merkezi adı altında inşallah ikinci Gençlik Merkezi Erzincan’a hayırlı olsun. Bunun yanında inşallah Gençlik Merkezleri özellikle ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizle bu süreç içerisinde pek çok ortak proje yapacaklar. Bunun içerisinde gezilerimiz var, el beceri kurslarımız var, spor kurslarımız var ve netice itibariyle de yüzme havuzunun da 1 ay içerisinde tekrar hizmet vermesiyle, ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesiyle de tekrar Erzincan’ın tüm gençlerine yüzme öğretmek gibi bir hedefimiz var. Bunlar tamamlandığında Erzincan’ın sportif faaliyetlerinde hiçbir eksiği kalmayacak. Allah nasip ederse, iki kere ihaleye çıktık ama gelen olmadığı için ve başka sebeplerden dolayı 150 yataklı kayak kamp eğitim merkeziyle ilgili tekrar ihale sürecini başlattık. Allah nasip ederse önümüzde ki ay içerisinde ihalesi var. İnşallah iyi bir müteahhitle biz çok kısa bir sürede yapacağımız 150 yataklı Kayak Kamp Eğitim Merkezi ile Erzincan’ın Ergan Dağı’nın da en büyük eksiği tamamlanacak” diye konuştu.