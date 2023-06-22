Bakan yardımcılıklarına, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Erzincanlı Batuhan Mumcu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Erzurumlu Zafer Tarikdaroğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre, Bakan Yardımcılıklarına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lütfihak Alpkan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan; Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Ertem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya; İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaoğlu; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam; Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci; Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi, Şuay Alpay; Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci, Tolga Tolunay; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu; Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki; Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçurmak; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına; Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan atandı.