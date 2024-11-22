Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kent merkezinde satışı yılan hikâyesine dönen "AVM Projesi" hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile fikir alışverişi yaptı.

Bilecik Belediyesi’ne ait olan alanda yer alan Seven Pasajı’nın yerine 2017 yapımına başlanan ve yıllardır bitmeyen "AVM Projesi" rüşvet olayı ile gündeme gelmiş, dönemin CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden alınmış, danışmanı iste tutuklanmıştı. Satış süreci adeta yılan hikayesine dönen AVM, 2 kere ihaleye çıkmış, bir sonuç alınamamıştı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ’Zirve Toplantısı’nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile bir araya geldi. Bilecik için yaptığı çalışmaları, projeleri detaylı bir şekilde anlatan Başkan Subaşı, Bakan Yardımcısı Varank’a AVM konusu anlattı. Subaşı Bilecik için önemli olan bu proje hakkında ikili fikir alışverişi yaparak, burada izlenilmesi yol hakkında Bakan Yardımcısı Varank’tan çözüm istedi.