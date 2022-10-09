Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun engelli bir bireyin ailesine engelli yakın aylığı verilmiyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Sizin siyasi ikbaliniz ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir. Bu ailenin de devlet desteğinden faydalanmadığına dair oluşturmaya çalıştığınız algı tamamen kamuoyunu aldatmaya yöneliktir” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun engelli bir bireyin ailesine engelli yakın aylığı verilmiyor iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Sizin siyasi ikbaliniz ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir. Bu ailenin de devlet desteğinden faydalanmadığına dair oluşturmaya çalıştığınız algı tamamen kamuoyunu aldatmaya yöneliktir” dedi.

HDP Milletvekili Gergerlioğlu’nun sosyal medya hesabında paylaştığı "yüzde 98 engelli Yakup Ali Çetin’in ailesine engelli yakın aylığı verilmediği" iddialarına yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık bir paylaşımda bulundu. Yanık, ailenin talebi sonrası bakanlık tarafından “Engelli Evde Bakım Yardımı” ödemesine başladıklarını kaydederek, “Sayın Gergerlioğlu oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim. Biz Bakanlık olarak bu aileye en yüksek yardım kalemlerimizden olan engelli evde bakım yardımını istedikleri tarihten itibaren ödemeye başladık. Bizim vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik pek çok sosyal yardım kalemimiz var. Bunlardan biri de Evde Bakım Yardımı. Bu yardım kapsamında 2022 yılı şubat ayından bu zamana Çetin ailesine toplamda 21 bin 780 TL tutarında destek sağladık. Halihazırda aile bu yardımdan yararlanmaya devam ediyor. Eylül ayı ödemesi ailenin hesabında. Ekim ayı ödemesi ayın 15’inde. Her yardım programımızın farklı kriterleri mevcut. Söz konusu ailenin Bütünleşik Sistem kontrolünde eş Eyüp Çetin adına 1.53 dekar arazi kaydı bulunuyor. Ailenin gider beyanı, gelir beyanının çok üzerinde. Böyle durumlarda bu durum farklı yerlerden belgelenmemiş gelir anlamına geldiği için, ailenin geliri ile gideri arasındaki fark, gelir beyanının üzerine eklenir. Bu gibi kriterler sosyal yardımın farklı başlıklarını etkiler. Hal böyleyken Bakanlığımızdan sosyal yardım alan aileleri de kapsayacak şekilde başlattığımız ve kriterleri daha esnek tuttuğumuz Türkiye Aile Destek Programı’ndan da bu ailemize katkıda bulunmak üzere çalışmalar sürmektedir. Sizin siyasi ikbaliniz ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir. Bu ailenin de devlet desteğinden faydalanmadığına dair oluşturmaya çalıştığınız algı tamamen kamuoyunu aldatmaya yöneliktir. Gerçek ihtiyaç sahiplerini ve mağdurları iktidarlarımız döneminde kimsesiz bırakmadık, asla kaderine terk etmedik. Konu özellikle engelli vatandaşlarımız ise daha da hassas olduk. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.