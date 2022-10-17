Bartın’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, madendeki grizu patlamasında yaralananların ve vefat eden vatandaşların ailelerinin desteklenmesi noktasında gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Bartın’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, madendeki grizu patlamasında yaralananların ve vefat eden vatandaşların ailelerinin desteklenmesi noktasında gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ziyaret ettiği Bartın’da yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın da içerisinde olduğu bir süreçte hem maddi hem manevi destekleri elimizden geldiği ölçüde sağlıyoruz. Bunun dışında yaralarımızın hızla iyileşmesi noktasında gereken çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Kömür madenciliğinin niteliği itibarıyla son derece hassas ve dikkat gerektiren bir alan olduğunu belirten Yanık, “Maalesef dünyada ve ülkemizde geçmiş tecrübeler bize nereye bakmamız gerektiğini ve hangi noktalarda tedbir almamız gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte gerekli sorumlulukları ve üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini kaydeden Yanık, “Yaralılarımızın desteklenmesi, vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin psikososyal olarak desteklenmesi noktasında üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.