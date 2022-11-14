Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, terör kurbanı 9 yaşındaki Ecrin ve babası Yusuf Meydan’ın toprağa verilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, terör kurbanı 9 yaşındaki Ecrin ve babası Yusuf Meydan’ın toprağa verilmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar" dedi.

Adana’da Kabasakal Mezarlığında, İstanbul’daki hain saldırıda hayatını kaybeden Ecrin ve babası Yusuf Meydan toprağa verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık cenaze töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz, gerçekten çok çok üzgünüz. Öncellikle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye terörle mücadelede yıllardır çok önemli bir mücadele ortaya koydu. Burada da olayın hemen ardından fail ve faille beraber iştirak eden bir takım isimler yakalandı. Dün Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da olayı öğrenir öğrenmez açıklamalarında hepimiz ısrarla şunu ifade ettiler ediyoruz. Bu meselede öncekiler de olduğu gibi sonuna kadar failler, faillerin arkasındaki işbirlikçiler kim varsa, şehitlerin kanını yerde koymayacak şekilde gereği yapılacak. Failler yakalandı, yakalanacak başka da varsa adaletin önüne çıkarılacak. Hesap sorulacak" dedi.

“Üzüntümü tarif etmekte zorlanıyorum”

Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Yusuf kardeşimiz bizim aynı zamanda çalışma arkadaşımızdı, Ecrin 9 yaşındaki cıvıl cıvıl çok akıllı bir çocuk. Hakikaten üzüntümü tarif etmekte zorlanıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Olayın hemen akabinde İstanbul’da arkadaşlarımız bakanlık olarak hızlıca organize olduk. Psikososyal destek hizmetlerini bütün hastanelerde yaralılarımızın olduğu her yerde, hem yaralılarımıza hem ailelerine şehitlerimizin ailelerine hızlıca vermeye başladık ilk dakikadan itibaren. Devamında halihazır arkadaşlarımız süreci takip ediyorlar. Yaralılarımıza, taburcu olan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün burada Ecrin’in ve Yusuf kardeşimizin defnine katılmak, ailelere taziyelerini, üzüntülerimizi bildirmek için buradayız. Hakikaten duygularımı ifade etmekte güçlük çekiyorum. Çok üzgünüm. Gayet tabii ki şehitlerimiz ve aileleri, yaralılarımız için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağız, yapıyoruz. Devletimizin bütün birimleri, içerisinde bakanlığımız da dahil olmak üzere elimizden geleni yapıyoruz."

“Terörün bu yaptığını millet yanına koymaz, koymadı da bugüne kadar”

Terörün yaptığını milletin bugüne kadar yanına koymadığını, bundan sonra da koymayacağını ifade eden Bakan Yanık, "Türkiye’yi terörle terbiye etmeye çalışanlar bugüne kadar sonuç alamadılar, bundan sonra da alamayacaklar. Türkiye terörle terbiye edilemeyecek kadar büyük, güçlü ve tarihsel birikimi olan bir ülkedir. Allah’ın izniyle biz milletimizle beraber bütün bu oyunların da üstesinden geliriz. Milletimiz müsterih olsun. Acımız çok taze ve derin ama milletimiz müsterih olsun. Devletimizin bütün kademeleri ve unsurları görevinin başında. Hızlıca faillerden önemli bir kısmı ana fail olmak üzere yakalandı ve adaletin önüne çıkarılacak. Çok ağır bir acı, tabi Yusuf’un dediğim gibi çalışma arkadaşımız olması. Bizim biraz daha acımızı katladı" diye konuştu.