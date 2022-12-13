Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlıların pandemi dönemindeki ölüm oranları gelişmiş ülkelerde yüzde 31 ile 82 arasında değişirken, Türkiye’de ise yüzde 4.4 olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye sosyal hizmetler noktasında dünyada çok önemli bir seviyeyi yakalamıştır” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlıların pandemi dönemindeki ölüm oranları gelişmiş ülkelerde yüzde 31 ile 82 arasında değişirken, Türkiye’de ise yüzde 4.4 olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye sosyal hizmetler noktasında dünyada çok önemli bir seviyeyi yakalamıştır” dedi.

Bakan Derya Yanık, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Adana Sarıçam Sosyal Hizmet Merkezi, Hatay Defne Sosyal Hizmet Merkezi, Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi ve Arsuz Sosyal Hizmet Merkezinin toplu açılışlarını gerçekleştirdi.

Pandemi dönemindeki yaptıkları çalışmaları değerlendiren Bakan Yanık, “Ürettiğimiz sonuçla hepimiz gurur duymalıyız. Hiçbir ihtiyacı olan vatandaşımızı geride bırakmadık. Hiçbir ihtiyacı olan vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bakın yaşlılarla alakalı söylüyorum. Zaman zaman muhalefetten çarpıtmalar geliyor. Söyleyeceğim. Hoşlarına gitmeyecek. Çünkü işlerine gelmiyor. Ama ben söylemeye devam edeceğim. Bakın dünyada o çok gelişmiş dediğimiz ülkelerde yaşlıların pandemi dönemindeki ölüm oranları arkadaşlar bakım verilen bakım evlerinden bahsediyorum. Yüzde 31 ile 82 arasında değişti. Bizde yüzde 4.4’tü. Bizim bakımevlerimizdeki pandemiden, covidden dolayı yaşlı ölüm oranı 4.4. Bu milletin ürettiği bir sonuçtur. Bu hepimizin burada aramızda olan arkadaşlarımızın, bakım veren personelin, adeta kendi anne babasına bakarcasına günlerce o bakım merkezlerinden çıkmayan arkadaşlarımızın. Bugün Türkiye sosyal hizmetler noktasında hakikaten dünyada çok önemli bir seviyeyi yakalamıştır. Çok önemli bir eşiğini aşmıştır. Bununla da şükürler olsun ki hepimiz iftihar ediyoruz. Aile Sosyal Destek Personelimizle (ASDEP) 2017’den bugüne 5.2 milyon haneye ulaşmışız Adana’da. 2017-2022 Kasım arasındaki süreçte 111 meslek personelimizle 113 bin 953 haneye ziyaret gerçekleştirmişiz. Aile eğitim programımız bir başka başlığımız. Aile eğitimi ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere beş alan ve 28 modülden oluşan bir eğitim setimiz var. 2013 yılından bu yana 3 milyon 200 bin kişiye ulaşmışız” dedi.

Bakan Yanık, sadece Adana’da 2002-2022 arasında bakanlığa dair tamamlanan proje tutarının 37 milyon olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Size sadece bu rakamı vermek istiyorum. Tabii ki hizmetlerimizi arttırarak durmadan, ara vermeden devam ettireceğiz. Bu çerçevede Adana merkez ve Kozan’da 1 engelsiz bir engelsiz yaşam ve rehabilitasyon merkezi, 1 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, 1 sosyal hizmet merkezi ve il müdürlüğü hizmet binasıyla, 2 çocuk destek merkezi olmak üzere 5 yeni etüt proje çalışmamızın devam ettiğini söylemek istiyorum. Aile Destek Merkezlerimiz kısaca ADEM dediğimiz merkezlerimizi 2022-2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde sayısını arttırmak arzusundayız. Aile temelli çalışmalar bireylerin aile ortamında güçlendirilmesi ve özellikle çocuklarımızın geleceğe hazır bireyler olarak yetişmesi, kadınlarımızın kendi kapasite geliştirmeleri ve üretim kapasitelerini ortaya kuvveden fiile çıkarabilmeleri için ADEM’leri aile destek merkezlerini çok önemsiyoruz. Adana’mızda inşallah şu anda halihazırda beş ADEM’imiz var. 4’ü Yüreğir, 1 tanesi Seyhan olmak üzere toplamda beş adet var. Yeni açılacak 14 ADEM ile birlikte inşallah bu sayıyı 19’a çıkaracağız.”

Çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde ‘önce insan’ anlayışıyla hak temelli bir kapsayıcılıkla sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yanık, “Hem çeşit, hem sayı, hem de kalite bakımından hizmetlerimizi arttırarak devam ettiriyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin sağlıktan eğitime, çalışma hayatından sosyal hayata kadar, her alanda katılımını sağlamak, sosyal hayatın doğal bir parçası olmasını kolaylaştırmak amacıyla çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla toplumun en önemli yapı taşı aile başta olmak üzere çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısıyla, engellisiyle vatandaşlarımızın sağlıklı ve geleceğe güven duyarak yaşayabilmesi için gayret ediyoruz. Bu ülkede nefes alan herkesi daha iyi yaşatmak, daha sağlıklı, daha huzurlu yaşatmak için. Durmadan, yorulmadan, yılmadan var gücümüzle hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hizmete giren 4 sosyal hizmet merkezimizin, ülkemize ve milletimize, Adana’ya, Hatay’a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bakan Derya Yanık’ın konuşmalarının ardından, Adana Sarıçam Sosyal Hizmet Merkezi, Hatay Defne Sosyal Hizmet Merkezi, Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi ve Arsuz Sosyal Hizmet Merkezi açılışları canlı bağlantı yapılarak gerçekleştirildi.