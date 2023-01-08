Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Aile Destek Merkezi’nin açılışını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Aile Destek Merkezi’nin açılışını yaptı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Ay Yıldız Tören Alanı’ndaki Aile Destek Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açılışı yapılan merkezi gezerek bilgi aldı. Çocuklarla zaman geçiren ve müzik dinletisine katılan Bakan Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aile Destek Merkezlerimiz bizim için çok önemli. Çünkü aile önemli, toplumun yol taşı diyoruz. En küçük sosyal birim diyoruz. İnsanların içinde yetiştikleri ve sosyalleştikleri, hayata hazırlandıkları yapı diyoruz. Aile özellikle bizim hükümetimiz açısından çok önemli. Toplum yapımızın içerisinde, imkanların son noktasına kadar desteklediğimiz bir yapı” dedi.

Bakan Yanık, “Aile Destek Merkezlerimiz, özellikle kadınlarımızın, çocuklarımızın sosyalleşme ihtiyacının yüksek olduğu, bir takım zanaat, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları yerlere erişimde güçlük çektikleri bölgelerde hem çocukların eğitimi, sosyal eğitimi açısından önemli. Biraz önce gezdik, resim yapıyorlar, müzik eğitimi alıyorlar. Eğitsel faaliyetlerde bulunuyorlar. Kadınlar küçük zanaatlarla uğraşıp üretim sağlıyorlar” diye konuştu.