Edirne’de bir dizi açılışa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, huzurevlerinde sıra bekleniyor iddialarına yanıt verdi. Bakan Yanık, "Bazen yaşlılarımız belirli birtakım yerleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla oranın kapasitesi uygun olmadığında oluncaya kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Bunun dışında herhangi bir yer tercihinde özel tercihi yoksa huzurevi temini edecek güce, kapasiteye sahibiz” dedi.

Edirne’de bir dizi açılışa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, huzurevlerinde sıra bekleniyor iddialarına yanıt verdi. Bakan Yanık, "Bazen yaşlılarımız belirli birtakım yerleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla oranın kapasitesi uygun olmadığında oluncaya kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Bunun dışında herhangi bir yer tercihinde özel tercihi yoksa huzurevi temini edecek güce, kapasiteye sahibiz” dedi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çağlanur Uçar’ın ailesi kızlarının adını yaşatmak için devletle işbirliği içerisinde örnek bir projeye imza attı. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde hayata geçirilen Çağlanur Uçar’ın adını taşıyan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleşti. Çağlanur’un babası Bülent Uçar ve ennesi Sergül Uçar törende duygu dolu anlar yaşadı.

Türkiye’nin dört bir yanında huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde tüm yaşlılara hizmet verildiğini söyleyen Bakan Yanık, talep eden bütün yaşlılara huzurevi temin etme imkanının olduğunu belirtti. Yaşlı vatandaşların huzurevine yerleşmek için sıra bekledikleri iddialarıyla ilgili de Bakan Yanık, “Bunun sebebini açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Bazen yaşlılarımız belirli birtakım yerleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla oranın kapasitesi uygun olmadığında oluncaya kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Bunun dışında herhangi bir yer tercihinde özel tercihi yoksa huzurevi temini edecek güce, kapasiteye sahibiz” dedi.

"Huzurevi sayısı 20 yılda 103 adet arttı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevi sayısının 2002 yılında 63 iken, bu sayının 2022 yılında 166’ya yükseltildiğinin altını çizen Bakan Yanık, “2002 yılında Bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizin toplam kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayı bugün 17 bin 349. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile kamu ve özel olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

"36 milyon TL’nin üzerinde finansman sağlandı"

Bakan Yanık, Yaşlı Destek (YADES) Projesi hakkında da açıklamalarda bulundu. 2016 yılında uygulanmaya başlayan ve halen süren proje hakkında konuşan Bakan Yanık, “2016 yılında uygulanmaya başlandığımız ve halen sürdürdüğümüz Yaşlı Destek Programımız ile hizmete ihtiyaç duyan yaşlılarımıza yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve destekleri sunuyoruz. Bu proje çerçevesinde bugüne kadar 36 milyon TL’nin üzerinde finansman sağladık, 31 ilimizde 55 farklı proje ile 53 bin hanede toplamda 104 bin yaşlımıza ulaştık. Psiko-sosyal destek ve kültürel hizmetler sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bugün hizmete açtıkları tesisin ortak çabanın ürünü olduğunu aktaran Bakan Yanık, "Bu tam bir devlet-millet birlikteliğinin örneği. Kamu kurumlarının kendi içindeki birlikteliğinin de örneğidir" dedi.

Bugün törenle açılışı gerçekleştirilen tesisin 80 kişilik olduğunu ve sadece özel bakım yaşlılarına hizmet vereceğini ifade eden Bakan Yanık, Edirne’deki kuruluş sayısının 4’e yükseltmiş olduğunu aktardı. Buradan geçtikçe Çağlanur Uçar ismini okuyan çocukların kim olduğunu merak edeceğini ve merak ettiğinde burasının bir hayırseverlik ürünü olarak hizmete geçtiğini öğreneceğini belirten Bakan Yanık, onların da bir iyilik yapmanın ortağı olacaklarını ifade etti.

Açılışı yapılan tesisin anayasada vücut bulan sosyal devlet ilkesinin bir gereğini yerine getirdiğini söyleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise, bu projeyi kıymetli kılan noktalardan birisinin işin içinde hem hayırseverin olmasının hem de devletin ilgili kurumlarının olması olduğuna dikkat çekti.

Böyle bir hayra vesile olmaktan dolayı çok huzurlu olduklarını söyleyen bağışçı Sergül Uçar, "Eminim ki buraya gelecek, kalacak yaşlılarımız da bu huzuru hissedeceklerdir. Bu mutluluğu hissedeceklerdir. Vesile olan hayrı yapmış gibidir derler. Ben de huzurlarınızda vesile olan, emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Merkezi dolaşan Bakan Yanık ve beraberindeki heyet yetkililerden bilgi aldı.