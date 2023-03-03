Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da çadır kent ziyaretinde bulundu. Bakan Yanık, burada eğitim gören çocuklar ile buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da çadır kent ziyaretinde bulundu. Bakan Yanık, burada eğitim gören çocuklar ile buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Hatay’da ziyaretlerde bulundu. Antakya’da Orhanlı çadır kentinin ziyaret eden Bakan Yanık, Psikososyal Destek, Çocuk Oyun Alanı, Tiyatro Gösterisi ve Sosyal Market alanlarında vatandaşlar ile bir araya geldi. Çadır kentte eğitim gören çocuklar ile zaman geçiren Yanık, daha sonra depremzedeleri ziyaret etti.

Daha sonra Bakan Yanık, çadır kentin ardından Antakya’da bulunan Çocuk Destek Merkezi’nde (ÇODEM) görev yapan personeller ile bir araya geldi.