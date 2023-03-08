Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesi Adıyaman’da kadınları ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgesi Adıyaman’da kadınları ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü deprem bölgesi Adıyaman’da kadınlarla geçirdi. Eğriçay çadır kentte bakanlığın kurduğu Kadın Kooperatifleri İş Atölyesini ziyaret eden Bakan Yanık, kadınlarla sohbet edip zaman geçirdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Yanık, “Bugün 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Öncelikle deprem bölgesinde bulunan kadınlarımız başta olmak üzere hem ülkemizin hem dünyanın bütün kadınlarının gününü kutluyorum. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde toplam 16 kadın konukevimiz faaliyet göstermekteydi. Biz bütün diğer kuruluşlarımız gibi deprem bölgesindeki kadın kuruluşlarımızı öncelikli olarak hemen hızlıca tahliye edip güvenli bölgelere aldık. Deprem öncesinde Türkiye genelinde 81 ilimizde 149 kadın konukevimizde hizmet vermekteydik. Şu an itibariyle yine 149 kadın konukevinde bin 707 kadınımız ve beraberinde de bin 161 çocuğumuz hizmet almaya devam ediyor” dedi.

Bundan sonraki süreçte yapılacaklarla ilgili bilgi veren Bakan Yanık, “Bundan sonraki süreci konukevlerinden hizmet alan ya da kadın konukevlerine ihtiyacı olabilecek şiddet mağduru yahut barınma ihtiyacı olan kadınlarla alakalı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Nitekim bu çerçevede kısa ve orta vadede depremden etkilenen 11 ilimizde barınma ihtiyacı olan kadınlara yönelik 15 kapasiteli yaşam alanlarına yönelik tüm tefrişatı tamamlanmış prefabrik alanların kurulması ve buralarda ulaşım imkanı da sağlanması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Depremden etkilenen 11 ilde Prefabrik Gündüzlü Kadın Danışma Merkezleri kurma çalışmalarını yürüttüklerini belirten Bakan Yanık, “11 ilde Prefabrik Gündüzlü Kadın Danışma Merkezlerinin oluşturulması çalışmalarımız devam ediyor. Kadın konuk evlerinden hizmet alan kadınlarımızın önemli bir kısmının barınma ihtiyacı sebebiyle konuk evlerimizi tercih ettiği ve beraberinde birçoğunun da çocuklarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 0-6 yaş grubu için oyuncak setlerinin onların yaş ve gelişim durumlarına uygun oyuncak setlerinin temin edilmesi, prefabrik barınma merkezi, gündüzlü kadın danışma merkezlerinde hizmet sunmak üzere meslek personelimizi ve destek personelimizi görevlendirme yine konukevlerinin, barınma merkezlerinin, gündüz kadın danışma merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak diğer sarf malzemelerin karşılanması noktasında çalışmalarımızı kısa ve orta vade için hızlıca sürdürüyoruz. Uzun vadede kalıcı hizmetlerin, kalıcı çalışmaların bir taraftan temin edilmesi hazırlanması gerekecek. Dolayısıyla bununla alakalı da özellikle depremden en çok etkilenen ve bizim de aslında kuruluşlarımız itibarıyla kadın kuruluşlarımız da dahil olmak üzere kısmen etkilenen illerimizde Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da ve Malatya’da kadın kuruluşlarımızın yeniden inşası noktasında çalışmalarımızı hızlıca bütün bakanlık birimlerimiz çalışmalarını yapıyorlar ve önümüzdeki süreçte inşallah buralarda yapacağınız kuruluşlarımızı yatırım programlarımıza alarak çalışmalarımızı başlatacağız. Öbür taraftan Adana’da 1 ve 3, Kilis ve Osmaniye’de de ayrıca konukevlerinin onarım ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Böylece hizmet binalarımız aslında hem onarım ihtiyacı olanların onarılması hem de yeniden inşa edilmesi gerekenlerin inşa edilmesi sürecini beraberce takip etmiş olacağız” diye konuştu.